Daily Sabah: при Трампе Америка теряет свою исключительность

В отличие от многих стран идентичность американцев строилась не на этническом аспекте, а на единой идее, и в этом была исключительность США. Однако Трамп намеренно отказался от вмешательства в дела других стран, а в качестве идентичности выбрал идеи белого англо-саксонского протестанта. Поэтому Штаты стали терять своё влияние на мировой арене, пишет турецкий политолог в Daily Sabah.

Из всех стран мира Штаты хуже всего справляются с пандемией, причём как внутри страны, так и в плане международного сотрудничества, пишет профессор политологии Тарик Огузлу в своей статье для Daily Sabah. По его словам, Америка утратила свои позиции глобального лидера, когда кризис разразился в январе этого года.



К тому же сейчас американская администрация не может справиться с экономическими последствиями кризиса и объединить страну после убийства Джорджа Флойда. По словам автора статьи, эти примеры плохого управления лишь ещё больше размывают легитимность так называемой американской исключительности.



Долгое время США были примером, когда люди разных национальностей и культур могли объединиться вокруг единой национальной идеи. Причём сама эта идея была совсем не похожа на этнический, религиозный или расовый национализм в других сообществах. По словам автора статьи, американцы считали себя настолько уникальными, что распространение американских ценностей стало главным в их внешней политике.



Но четыре года правления Трампа сильно испортили этот имидж и содействовали разрушению мягкой силы США. Сам Трамп много раз говорил, что Вашингтон не должны касаться дела других стран. Для Трампа Штаты похожи на другие страны и тоже должны строить идентичность на этнической основе, и это идентичность белого англо-саксонского протестанта.



И хотя Штаты остаются страной, в которую мечтают приехать учиться, такая привлекательность, возможно, подходит к концу. Многие страны поддержали протестующих и движение Black Lives Matter. США критикуют и за то, что они не ведут весь мир к победе над пандемией. А в противостоянии США и Китая как раз мягкая сила не менее важна, чем грубая.



Штаты должны озаботиться тем, что протесты в поддержку Black Lives Matter с особой силой идут в тех странах, что с Америкой в союзных отношениях. А любое дальнейшее сокращение мягкой силы США неизбежно приведёт к росту влияния Китая и, возможно, даже его гегемонии.



Идея об американской исключительности всегда была самым сильным оружием США в борьбе против экзистенциальных угроз, пишет автор статьи в Daily Sabah, и лучше бы Штатам поскорее всё это снова осознать.



