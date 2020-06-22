Порошенко: украинцы не пакостили Трампу — во всём виновата Россия

Украина — это одна из самых проамериканских стран в мире, которая пользуется мощной поддержкой со стороны как республиканцев, так и демократов, заявил в интервью CNN экс-президент этой страны Пётр Порошенко. Более того, Порошенко не исключает, что утечки, которые склонили Дональда Трампа и его штаб к мысли, что Киев его не любит, на самом деле были инициированы Москвой.

В своей книге Джон Болтон подтвердил свидетельские показания, данные в ходе слушаний по импичменту в палате представителей, о том, что президент Трамп удержал помощь Украине в сфере обороны на сумму в сотни миллионов долларов с тем, чтобы заставить Киев открыть расследование по делу Джо Байдена и выборов 2016 года. Мой следующий гость Пётр Порошенко занимал пост президента Украины с 2014-ого по 2019 год. В это время он работал вместе как с администрацией Обамы, так и Трампа. Президент Порошенко, рады вас видеть на программе.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, бывший президент Украины: Спасибо вам большое за эту возможность.

Президент Порошенко, в своей книге Болтон пишет, среди прочего, и об отношениях с Украиной. В ней говорится то известное, о чём говорилось в ходе слушаний по импичменту. Президент Трамп считает, что Украина или же какие-то украинские круги его не любят. Ему это очень не по душе; более того, он описывал эту ситуацию такими словами, которые я не могу произносить в эфире. Ему очень не по душе, что украинцы, скажем так, ему пакостили. Почему, как вы думаете, он пришёл к такому выводу? Судя по всему, он считает, что всё началось с утечки определённых документов, из-за которых главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта отдали под суд и так далее. Что происходило на Украине? Вы были президентом, который склонил Трампа к мнению, что Украина против него.

ПЁТР ПОРОШЕНКО: Прежде всего, я хочу воспользоваться возможностью поблагодарить Соединённые Штаты Америки, потому что я, как президент, пользуюсь невероятно важной и мощной поддержкой со стороны обеих партий США. Как со стороны демократов, так и республиканцев. И поверьте мне: Украина — это одна из самых проамериканских стран в мире. Нет никакой разницы, у власти республиканцы или демократы. Мы очень ценим, честно говоря, такую масштабную поддержку нашего суверенитета на фоне российской агрессии, поддержку нашей целостности и независимости.

Украина сейчас находится в состоянии войны, и это российский сценарий, нужный чтобы сломить единство Украины и США. И это определённо не соответствует интересам Украины и определённо не соответствует интересам США.

Чтобы не оставалось недоговорок, президент Порошенко, вы утверждаете, что утечки, которые склонили предвыборный штаб Трампа или его самого к мысли, что украинцы против него, появились из-за России? И это была операция российской разведки, призванная вбить клин между Киевом и Вашингтоном?

ПЁТР ПОРОШЕНКО: Прежде всего, Фарид, я хочу сказать, что с самого первого своего появления в конгрессе США 18 сентября 2014 года я, как представитель многомиллионного украинского народа, встретил там мощную, огромную поддержку со стороны обеих партий. Мне кажется, что Украина объединила Соединённые Штаты Америки. Украинский вопрос объединил республиканцев и демократов в плане их стремления активно защищать свободу, демократию, верховенство права и базовые ценности демократического общества. И я не исключаю, что инициация такого сценария — определённо в интересах России. Ладно, украинцы против Трампа, или украинцы против Байдена, или украинцы против Обамы. Украинцы — за Украину. Украинцы — за Соединённые Штаты, и это определённо не в интересах России.

Дата выхода в эфир 21 июня 2020 года.

Материал предоставлен CNN International.