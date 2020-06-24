Парад в честь 75-летия Победы. Трансляция

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03:00 В Москве завершился парад в честь 75-летия Победы В Москве на Красной площади завершился торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. RT вёл прямую трансляцию.

03:00 Загитова вспомнила программу, с которой выиграла Олимпиаду Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсетях видео тренировочного проката короткой программы «Чёрный лебедь», с которой она завоевала золото зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

03:00 Путин: мир нуждается в создании общей системы безопасности Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, среди которых создание общей надёжной системы безопасности.

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03:00 Путин призвал беречь и отстаивать правду о войне Президент России Владимир Путин в ходе парада на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне заявил, что необходимо отстаивать честную, ничем не замутнённую правду о войне.

03:00 В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией Официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь заявил, что ответственность за столкновения на границе Китая и Индии в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне.

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03:00 В США установили, что афроамериканскому пилоту NASCAR не подбрасывали петлю Федеральное бюро расследований (ФБР) не стало открывать дело по факту обнаружения петли для виселицы в боксах афроамериканского гонщика команды Richard Petty Motorsports Буббы Уоллеса во время этапа NASCAR Cup в Талладеге.

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