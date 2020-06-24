Парад в честь 75-летия Победы. Трансляция

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Daily Mail: три четверти британцев считают, что Джонсон должен урезать свою зарплату на фоне пандемии Daily Mail
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Daily Sabah: Турция надеется на безопасную для гостей «перезагрузку» туризма Daily Sabah
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Telegraph: ни в чём не виноваты — британских военных не станут судить за преступления в Афганистане Daily Telegraph
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Вагнер: между мной и ЦСКА не было никакого соглашения
Бразильский нападающий Вагнер Лав, перешедший недавно в казахстанский «Кайрат», заявил, что у него не было соглашение о контракте с московским футбольным клубом ЦСКА.
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В Москве завершился парад в честь 75-летия Победы
В Москве на Красной площади завершился торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. RT вёл прямую трансляцию.
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Загитова вспомнила программу, с которой выиграла Олимпиаду
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсетях видео тренировочного проката короткой программы «Чёрный лебедь», с которой она завоевала золото зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
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Путин: мир нуждается в создании общей системы безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, среди которых создание общей надёжной системы безопасности.
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В России выписали рекордное за сутки число болевших коронавирусом
В России за предыдущие сутки 12 393 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, это рекордный показатель с начала вспышки инфекции. Всего за время пандемии коронавируса выздоровели 368 822 пациента.
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Клуб КХЛ «Барыс» подписал контракт с игроком «Коламбуса»
Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» подписал контракт со шведским форвардом Якобом Лильей.
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За сутки в России скончались 154 пациента с коронавирусом
В России в течение суток зарегистрировали 154 летальных исхода среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Матыцин ответил на вопрос об открытом письме легкоатлетов к Путину
Министр спорта Олег Матыцин ответил на вопрос об открытом письме легкоатлетов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова к президенту России Владимиру Путину.
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В России за сутки подтверждено 7176 случаев коронавируса
В России в течение суток подтвердили 7176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Путин призвал беречь и отстаивать правду о войне
Президент России Владимир Путин в ходе парада на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне заявил, что необходимо отстаивать честную, ничем не замутнённую правду о войне.
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В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
Официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь заявил, что ответственность за столкновения на границе Китая и Индии в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне.
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Нурмагомедов провёл совместную тренировку с Тухуговым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл совместную тренировку с другим отечественным бойцом смешанного стиля Зубайрой Тухуговым.
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Токаев перед парадом рассказал Путину о впечатлениях от его статьи
Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы пообщался с казахстанским коллегой Касым-Жоматом Токаевым. Глава Казахстана рассказал российскому лидеру о впечатлениях от его статьи об истории Второй мировой войны. Кадры показал телеканал «Россия 24».
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«Рубин» подписал контракт с футболистом юношеской сборной России
Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с нападающим юношеской сборной России Кириллом Косаревым.
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В Москве вылечились от коронавируса ещё 2020 человек
В Москве выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 2020 человек, общее число вылечившихся в столице превысило 141 тыс.
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Матыцин надеется, что матчи РПЛ не придётся откладывать из-за коронавируса
Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о возможном переносе матчей чемпионата России по футболу из-за угрозы коронавируса.
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Футболист «Реала» Хамес отказался от перехода в китайский клуб
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассказал, что ему поступало предложение от одного из китайских футбольных клубов.
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В Москве начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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Волков выпал из топ-7 тяжёлого веса UFC после поражения от Блэйдса
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков потерял одну позицию в рейтинге тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения от Кёртиса Блэйдса на турнире в Лас-Вегасе.
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СМИ: Японский клуб подаст в суд на экс-футболиста ЦСКА
Японский футбольный клуб «Нагоя Грампус» намерен обратиться в суд с требованием компенсировать $1 млн за досрочное расторжение контракта с бразильским форвардом Жо, который действовал до декабря этого года.
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Кейн занял второе место по числу голов за 200 матчей в истории АПЛ
Нападающий футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн забил 137 мячей в 200 матчах в Английской премьер-лиге, что является вторым результатом в истории первенства.
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Попова: для проведения парада в Москве приняты все санитарные меры
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам перед парадом Победы, что на Красной площади приняты все необходимые противоэпидемические меры.
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Чемпион Европы Анев завершил карьеру из-за разногласий с Федерацией биатлона Болгарии
Чемпион Европы по биатлону 2019 года Красимир Анев объявил о решении завершить карьеру, в качестве причины назвав разногласия с Федерацией биатлона Болгарии.
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Борисов: Россия готова заключить новый контракт по С-400 с Турцией
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия готова заключить новый контракт на поставку дополнительного комплекса С-400 Турции, если Анкара изъявит желание.
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Вагнер признался, что мечтает завершить карьеру в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав, перешедший недавно в казахстанский «Кайрат», признался, что мечтает завершить карьеру в московском ЦСКА.
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Премьер Украины вылетел в Ивано-Франковскую область из-за наводнений
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область в связи с произошедшими в регионе наводнениями. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
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Вагнер Лав рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав, перешедший недавно в казахстанский «Кайрат», выразил сожаление из-за сорвавшегося возвращения в московский футбольный клуб ЦСКА.
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Порье заявил о готовности провести реванш с Гэтжи
Бывший первый претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье заявил, что готов провести бой-реванш с Джастином Гэтжи.
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Футболиста и главного тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство
Дисциплинарный комитет итальянской Серии А отстранил главного тренера «Фиорентины» Джузеппе Якини и защитника коллектива Мартина Касереса за богохульство.
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Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
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Игрок «Лейкерс» Брэдли отказался участвовать в рестарте сезона НБА
Защитник клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Эвери Брэдли отказался играть при возобновлении нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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ВФС представила второй эпизод из цикла видеолекций «История самбо»
Всероссийская федерация самбо (ВФС) опубликовала второй эпизод из цикла видеолекций «История самбо».
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В Афганистане 10 силовиков погибли при атаке талибов
В Афганистане десять сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков запрещённого в России радикального движения «Талибан»*.
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Ургант пошутил по поводу маски из крокодиловой кожи у Кокорина
Известный телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» пошутил над нападающим «Сочи» Александром Кокориным, опубликовавшим фото в маске из крокодиловой кожи.
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Из-за непогоды на западе Украины подтоплено 187 населённых пунктов
В западных областях Украины сильные дожди стали причиной подтопления 187 населённых пунктов.
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СМИ: «Сельта» предложила «Локомотиву» €6 млн за Смолова
Испанский футбольный клуб «Сельта» намерен сохранить в составе нападающего Фёдора Смолова, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву».
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Механизированную колонну на параде в Чите возглавил Т-34
Механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Чите возглавил танк Т-34.
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В США установили, что афроамериканскому пилоту NASCAR не подбрасывали петлю
Федеральное бюро расследований (ФБР) не стало открывать дело по факту обнаружения петли для виселицы в боксах афроамериканского гонщика команды Richard Petty Motorsports Буббы Уоллеса во время этапа NASCAR Cup в Талладеге.
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Алименты получают около 100 тысяч российских детей
В Генпрокуратуре России сообщили, что почти 100 тыс. российских детей живут на алименты.
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СМИ: Футболист «Зенита» Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»
Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с казанским футбольным клубом «Рубин».
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У четырёх футболистов «Тулузы» обнаружен коронавирус
У четырёх игроков клуба «Тулуза» французской футбольной Лиги 1 выявлена коронавирусная инфекция.
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Более 50 новых случаев коронавируса зафиксировано в Южной Корее
Число новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее составило 51, а общее количество возросло до 12 535, сообщает ТАСС.
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Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 18,7 тысячи
Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане достигло 18 765.
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Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
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В штате Вашингтон обяжут людей носить маски
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что с 26 июня в Вашингтоне станет обязательным ношение масок.
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В Москве 24 июня ожидается до +25 °С
В Москве в среду, 24 июня, ожидается до +25 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Глава мексиканского штата призвал объявить ЧП из-за землетрясения
Губернатор мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат призвал федеральные власти объявить чрезвычайное положение в регионе из-за сильного землетрясения.
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В Германии выявили 587 случаев инфицирования коронавирусом за сутки
В Германии за сутки выявили 587 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
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США расскажут жителям БиГ о работе USAID c помощью видео в соцсетях
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено повысить осведомлённость жителей Боснии и Герцеговины о своей работе с помощью видео в социальных сетях. Для этой цели организация наймёт фирму по связям с общественностью или рекламное бюро. С контрактом ознакомился RT.
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Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до шести
Управление гражданской защиты мексиканского штата Оахака сообщило, что число жертв землетрясения в регионе увеличилось до шести.