ИноТВ

Парад в честь 75-летия Победы. Трансляция

В Москве проходит военный парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 традиционные торжества по случаю Дня Победы были перенесены с 9 мая. Президент России Владимир Путин назначил проведение парада на 24 июня — день, когда состоялось шествие в 1945 году. ИноТВ предлагает своим читателям трансляцию парада.
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