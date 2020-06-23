УП: президент Хорватии не полетит на парад в Россию — самолёт сломался

Хорватский президент Зоран Миланович не прилетит в Москву на парад, посвящённый 75-летию завершения Второй мировой войны. Как передаёт «Украинская правда», в пресс-службе хорватского президента заявили, что запланированный визит в Россию пришлось отменить из-за поломки государственного самолёта и отсутствия коммерческих рейсов.
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил запланированный визит в Москву на парад, посвящённый 75-летию завершения Второй мировой войны. Как пишет «Украинская правда», пресс-секретарь канцелярии президента Никола Елич заявил, что это произошло из-за аварии государственного самолёта и отсутствия коммерческих рейсов в Россию из-за пандемии коронавируса.
«Президент Миланович отменил свою поездку в Москву из-за поломки государственного самолёта, который не может быть отремонтирован до запланированной поездки, а коммерческие рейсы в Россию ещё не запущены», — сказал Елич.
Как напоминает издание, на рейсе 13 июня 2020 года, который выполнялся с целью экстренной медицинской транспортировки пациента из Дубровника в Загреб, произошла поломка государственного самолёта при посадке в аэропорту Дубровника. Были обнаружены значительные потери моторного масла из правого двигателя. Ремонт самолёта планируют завершить 24 июня.
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