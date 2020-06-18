СТРАНА: в перезапуске мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые персонажи

В сериях перезапуска культового советского мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые персонажи: Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Как пишет «СТРАНА», по словам генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, герои также станут символами одного из самых популярных горнолыжных курортов «Роза Хутор» в Сочи, который является партнёром мультсериала.

В «Союзмультфильме» показали новых героев из перезапуска культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Как пишет «СТРАНА», сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ежик Шу, активная и весёлая Косуля Уля станут символами одного из самых популярных горнолыжных курортов в России «Роза Хутор» в Сочи, который является партнёром мультсериала.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребёнок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример», — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

По её словам, Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь.

«Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — сказала Осетинская.

Она добавила, что первые серии мультфильма появятся в этом году, в первом сезоне выйдут 26 эпизодов длительностью по семь минут, а новые образы из перезапуска «Ну, погоди!» вскоре станут персонажами-талисманами курорта «Роза Хутор».