France 24: Пекин уверяет, что ситуация на границе под контролем — но в Индии царит недоумение

Несмотря на то, что стычки на индийско-китайской границе впервые за много лет привели к гибели индийских солдат, китайские дипломаты подчёркивают, что ситуация под контролем, а стороны поддерживают диалог, сообщает France 24. Между тем, по данным канала, в Индии попал под огонь критики премьер-министр страны Нарендра Моди — оппозиция обвиняет его в том, что он скрывает информацию об произошедшем.

Между двумя крупнейшими в мире армиями накалилась обстановка — и её пытаются разрядить: Пекин заявил, что ситуация на границе с Индией, где недавно произошли стычки, закончившиеся жертвами с индийской стороны, теперь находится под контролем.

ЧЖАО ЛИЦЗЯНЬ, официальный представитель МИД КНР: Стороны поддерживают контакт по дипломатическим и военным каналам. На данный момент ситуация на границе остаётся относительно стабильной и взята под контроль. Обе стороны изъявили готовность устранять разногласия посредством диалога и сохранять на границе мир и стабильность.

Индия и Китай имеют общую границу протяжённостью более 3 тысяч километров, и из-за наличия на ней гор, рек и озёр демарикрована она плохо. Патрулирование пограничниками вверенных им районов порой приводит к столкновениям, однако до сего момента уже четыре десятилетия не было сделано ни одного выстрела — дело в том, что стороны ранее договорись о том, что не будут открывать огонь из огнестрельного оружия или использовать оружие взрывного действия в пределах двух километров от Линии фактического контроля.

В последние недели Индия обвиняла Китай в том, что он направил через границу тысячи военнослужащих и вторгся на её территорию.

МАНОДЖ ДЖОШИ, эксперт в оборонной сфере организации Observer Research Foundation: Вопрос в том, почему китайцы вдруг решили заявить свои права на эту территорию — а судя по всему, именно это они сделали. Если за этими шагами действительно стоит какая-то цель, то никакой разрядки можно не ждать.

Из-за этого обострения всё большей критике подвергается премьер-министр Индии Нарендра Моди, который придерживается националистических позиций. Он уже заявил, что индийские солдаты погибли не зря. Однако главная оппозиционная партия в индийском конгрессе обвинила Китай в том, что он что-то скрывает от индийского народа.

РАХУЛ ГАНДИ, президент Индийского национального конгресса: Почему премьер-министр молчит? Что он скрывает? Это уже чересчур. Нужно, чтобы нам разъяснили, что же произошло. Как смеет Китай убивать наших солдат? Как смеет он отбирать у нас землю?



Дата выхода в эфир 17 июня 2020 года.