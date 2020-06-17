Посол Чехии в Москве: отношения с Россией начинают приближаться к переломной точке
Россия выслала двух чешских дипломатов в ответ на недавнюю высылку двух сотрудников российского посольства. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька рассказал изданию DenikN, что отношения с Россией очень плохие, но после сегодняшних событий, по его словам, так называемое «рициновое дело» можно считать завершённым.
После вызова чешского посла в МИД России Пивонька рассказал журналистам, что переговоры прошли на высоком профессиональном уровне, конструктивно и жёстко. Однако, добавил посол, он надеется, что после данного случая отношения с Россией не будут обостряться.
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