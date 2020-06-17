Посол Чехии в Москве: отношения с Россией начинают приближаться к переломной точке

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька охарактеризовал нынешние чешско-российские отношения и выразил мнение, что после ответной высылки из России двух чешских дипломатов отношения между странами начнут налаживаться. В комментарии изданию DenikN он заявил, что надеется, что страны приближаются к некой переломной точке, пройдя которую начнут решать давно назревшие проблемы.

Россия выслала двух чешских дипломатов в ответ на недавнюю высылку двух сотрудников российского посольства. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька рассказал изданию DenikN, что отношения с Россией очень плохие, но после сегодняшних событий, по его словам, так называемое «рициновое дело» можно считать завершённым.

После вызова чешского посла в МИД России Пивонька рассказал журналистам, что переговоры прошли на высоком профессиональном уровне, конструктивно и жёстко. Однако, добавил посол, он надеется, что после данного случая отношения с Россией не будут обостряться.

«Высылка в дипломатии — крайняя мера, и будем надеяться, что мы достигли пресловутого дна, от которого в будущем оттолкнемся и начнем подниматься», — заявил дипломат.

Он также сообщил, что стороны обсуждали вопросы, которые будут внесены в повестку чешско-российских консультаций. Однако, добавил Пивонька, на встрече не обсуждалась возможная передача памятника маршалу Коневу России.

«О Коневе на этой встрече речи не шло. Меня спросили, коснутся ли на консультациях вопроса о памятнике маршалу Коневу. Я ответил, что, по-видимому, да, поскольку мне известно, что такие исторические вопросы, как о памятнике маршалу Коневу, являются краеугольными для российской стороны», — рассказал дипломат.

В конце беседы с журналистами Витезслав Пивонька охарактеризовал своё видение нынешних чешско-российских отношений.

«Мы попали в ситуацию, когда открылся ящик Пандоры. Речь идёт о вопросах, которые существовали в наших отношениях со времён распада Чехословакии и Советского Союза. Таким образом, мы занимаемся не только современной, но и историко-политической повесткой. Я надеюсь, что мы приближаемся к некой переломной точке, пройдя которую начнем налаживать наши отношения и решать давно назревшие проблемы одну за другой», — подытожил чешский посол.