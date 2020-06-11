Telepolis: следователям не хватает доказательств, что MH17 был сбит российской ракетой

После крушения рейса MH17 бывший госсекретарь США Джон Керри утверждал, что американское руководство имеет в своём распоряжении спутниковые снимки, подтверждающие, что ракета была выпущена именно с территории, неподконтрольной Украине. Однако, пишет Telepolis, США не предоставили суду никаких снимков. Китай и Россия также не смогли приобщить к делу свои материалы, и, таким образом, прокуратуре Нидерландов недостает доказательств того, что самолёт был сбит российской ракетой.

10 июня в судебном комплексе при амстердамском аэропорте «Схипхол» состоялись очередные судебные слушания в рамках начатого в марте процесса по делу о катастрофе рейса МН17. Как пишет Telepolis, накануне слушаний, 8 июня, председательствующий судья Хендрик Стейнхаус заявил, что в 2014 году был отправлен запрос в адрес правительства США в связи с якобы имеющимися снимками из космоса, сделанными с американских спутников. Вскоре после того, как малайзийский «боинг» был сбит, тогдашний госсекретарь США Джон Керри утверждал, что американское руководство имеет в своём распоряжении спутниковые снимки, подтверждающие, что ракета была выпущена именно с территории, неподконтрольной Украине.

В ответ был получен «меморандум». Некоему прокурору, специализирующемуся на проблемах борьбы с терроризмом, предоставили возможность с соблюдением требований конфиденциальности перепроверить на основе данных спецслужб содержание этого меморандума. Он, получив информацию от других неназванных источников, счёл его корректным. Кроме того, в меморандуме говорилось, что США не могут предоставить никаких «дополнительных данных по поводу ракеты».

«Это был ответ прокуратуры на запрос суда. Суд понимает это так, что к делу не могут быть приобщены никакие дополнительные данные», — добавил Стейнхаус.

Как считает автор материала, это означает, что к делу прилагается меморандум, не вносящий никакой ясности, и остаётся открытым вопрос, существуют ли вышеупомянутые космические снимки и если да, то что именно на них изображено. Хотя Пентагон принципиально не публикует снимки с военных спутников, возникает вопрос: почему в данной ситуации нельзя сделать исключение, учитывая, что бывшее американское руководство во всеуслышание заявляло, что располагает снимками?

«Всё это напоминает ситуацию с якобы имевшимся у Ирака оружием массового поражения», — пишет автор статьи.

Однако прокурор Тис Бергер сообщил, что снимки были запрошены не только у США, но также у Китая и России. Москва заявила, что снимки не сохранились, а Китай в свою очередь признал, что снимок с изображением территории Восточной Украины в момент выстрела ракеты был, но якобы он непригоден для использования. Существуют и данные с радаров, предоставленные Украиной, однако они неполные: суду повторно подтвердили, что гражданские и военные радары именно в этот день были отключены. На снимках коммерческих компаний вроде Google или Geoserve также не видно никаких объектов, похожих на систему «Бук».

«Так что же остается от утверждения, что российская ракета «Бук» якобы была доставлена из России на восток Украины, а затем возвращена обратно в Россию? Анализ изображений и других данных из интернета, предоставленный организацией Bellingcat, а также перехваченные СБУ телефонные переговоры, которые, впрочем, могли быть определённым образом обработаны и вырваны из контекста. Якобы есть также свидетели, которые, впрочем, не могут выступать в суде из соображений личной безопасности», — подводит итог автор издания.

Следующее заседание состоится 22 июня. Прокуратура требует, чтобы сторона защиты предоставила свои доводы заранее. Защита просит запастись терпением и заявляет, что не может предоставить заранее соответствующие материалы.