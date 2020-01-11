«Тревожный звонок для военных всего мира» — NBC напомнил о гражданских самолётах, потерпевших крушение в зонах конфликта

Политическая нестабильность в мире угрожает безопасности гражданских полётов, отмечает NBC. Как напоминает телеканал, катастрофа украинского «боинга» в Иране стала не первым в истории случаем, когда гражданский борт по ошибке был принят за военный объект и сбит одной из сторон конфликта. Авиакомпании и вооружённые силы всего мира должны проявить особую бдительность, чтобы не допустить повторения подобных катастроф, настаивает эксперт.

Воздушные путешествия по миру, в котором царит политическая нестабильность, делают коммерческие перевозки уязвимыми перед военными действиями и просчётами, последствия которых могут быть смертельны. Самый известный случай произошёл в 1988 году между США и Ираном.

Радары американского боевого корабля, находившегося в Персидском заливе в состоянии повышенной боевой готовности, по ошибке приняли приближавшийся гражданский борт за иранский истребитель. Командир корабля USS Vincennes отдал строгий приказ сбить цель. Оказалось, что это был иранский рейс 655 — гражданское судно, направлявшееся в Дубай. Находившиеся на борту 290 человек погибли.

Это не первый случай, когда коммерческий рейс не по своей воле оказывался окутан смертоносным туманом войны. Десятью годами ранее рейс 902 Корейских авиалиний отклонился от курса на пути из Парижа в Сеул, был атакован советскими истребителями и вынужден совершить посадку на замёрзшем озере, в результате чего два человека погибли. Затем, в 1983 году ещё один отклонившийся от курса корейский авиалайнер был сбит советскими истребителями. 269 пассажиров рейса 007 были убиты.

Авиалинии всегда стремятся выбирать наиболее эффективные с точки зрения расхода топлива маршруты из точки А в точку Б. Это означает, что план полёта может пересекать зоны нестабильности.

ДЖОН КОКС, аналитик в сфере авиации: Существование зон конфликта, где царит высокая напряжённость, означает, что авиакомпаниям необходимо проявлять повышенную бдительность.

В 2001 году 78 человек погибли, когда самолёт авиакомпании «Сибирь» был по ошибке сбит над Чёрным морем в ходе украинских военных учений. А в 2014 году именно над Украиной российской ракетой был сбит малайзийский борт MH17 в разгар военных действий на земле. Сигнал очевиден.

ДЖОН КОКС: Для вооружённых сил, всех вооружённых сил в мире это тревожный звонок. Необходимо быть абсолютно уверенными в правильной идентификации цели до выпуска ракеты.

Ещё до иранской авиакатастрофы многие авиакомпании мира объявляли о том, что избегают воздушного пространства Ирана на фоне текущего обострения напряжённости.

Дата выхода в эфир 09 января 2020 года.