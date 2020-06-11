Die Welt: образ демократической Америки рассыпается на фоне полицейского насилия

Шокирующее насилие со стороны американской полиции по отношению к протестующим ставит под вопрос образ США в мире, пишет Die Welt. Теперь, на фоне задержаний журналистов и насилия против демонстраций, самой Америке, являющейся прародительницей либерально-демократических ценностей, читают лекции о правах человека.

Летом 2019 года в Москве состоялся ряд протестов, приуроченных к аресту журналиста Ивана Голунова и недопуску ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, напоминает Die Welt. Издание пишет, что полиция обходилась с демонстрантами непривычно жёстко, что вызвало критику, в частности, в ЕС и США.

Однако, в нынешние дни, нельзя не отметить, что в России полиция, по крайней мере, не применяла к протестующим слезоточивый газ, отмечает Die Welt: полицейские машины не въезжали в толпу людей, как в Нью-Йорке, и никого не ранили выстрелами резиновых пуль, как в Миннеаполисе. За прошедшие дни платформа Bellingcat и английское издание The Guardian зафиксировали 150 случаев задержаний и прицельного насилия американской полиции в отношении журналистов.

Мировая общественность видит шокирующее насилие со стороны полиции в США — стране, являющейся прародительницей либерально-демократических ценностей. Как отмечает Die Welt, сейчас на кону для Вашингтона стоит не только внутриполитическое развитие событий, но и образ Америки во всём мире.

Как теперь США намереваются выступать за право на демонстрации в Гонконге или Тегеране, когда оно ставится под сомнение в их собственной стране? Как может Вашингтон требовать свободы прессы в России, когда полиция в Миннеаполисе прямо перед камерами задерживает троих корреспондентов CNN?

Как пишет Die Welt, «автократы по всему миру уже отмечают полицейское насилие в США как идеологическое поражение Запада». На самом же деле, ни Китаю, ни Ирану, ни России нет дела до прав человека в США, считает издание: они используют эту возможность для того, чтобы прикрыть свои собственные нарушения. Однако США сами виноваты в том, что теперь им читают лекции о правах человека, отмечает Die Welt.

США должны сами решить эту проблему, считает издание: не только ради самих себя, но и ради тех людей в мире, которые по-прежнему верят в то, что Америка это «град на холме».