Euronews: Португалия, Турция и Саудовская Аравия — первые безопасные направления для отдыха этим летом

Всемирный совет по туризму и путешествиям ввёл специальную сертификацию для стран, которые соблюдают все рекомендации и международные стандарты здравоохранения, чтобы предотвратить возможное заражение приезжающих коронавирусной инфекцией. В числе первых сертифицированных направлений для безопасного отдыха оказались Португалия, Турция и Саудовская Аравия, а также отдельные европейские города. Однако с началом отпускного сезона список продолжит пополняться, передаёт Euronews.
Португалия, Турция и Саудовская Аравия оказались в числе первых стран, которые внедрили протоколы безопасности, подготовленные Всемирным советом по туризму и путешествиям. В заявлении организации отмечается, что соответствующая сертификация должна помочь путешествующим выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.
Протоколы безопасности, о которых идёт речь, были одобрены Всемирной туристской организацией ООН. Они призваны, помимо прочего, вернуть доверие потребителей, подорванное коронавирусной пандемией. Программа сертификации распространяется на гостиницы, рестораны, аэропорты, круизные лайнеры и общественный транспорт. Протоколы безопасности разработаны также для туроператоров и магазинов.
Как следует из официального сообщения, Всемирный совет по туризму и путешествиям сертифицирует страны, отдельные регионы и города. Так, среди популярных европейских направлений упомянуты Мадрид, Севилья и Барселона.
В списке стран, внедривших эти правила, организация выделяет Турцию, Болгарию, Португалию, Ямайку, республику Маврикий и Саудовскую Аравию. Объявлено также о сертификации канадской провинции Онтарио, мексиканских штатов Нижняя Калифорния и Юкатан. Как отмечают во Всемирном совете по туризму, с возобновлением туристической деятельности эти списки будут пополняться новыми безопасными для путешественников направлениями.
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