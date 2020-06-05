Independent: в Twitter при поиске по слову «расист» первым появляется аккаунт Трампа
При поиске в Twitter по слову «расист» на английском языке в первой строчке появляется аккаунт Дональда Трампа, сообщает The Independent.
При поиске в Twitter по слову «расист» на английском языке в первой строчке появляется аккаунт Дональда Трампа, сообщает The Independent.
В России начали тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Помощник президента России Игорь Левитин заявил о необходимости синхронизировать график внутренних спортивных соревнований с международным после снятия карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Правительство России одобрило выделение Роструду 56,2 млрд рублей на социальные выплаты безработным в субъектах Федерации и городе Байконуре.
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о необходимости усилить взаимодействие ведомства с федерациями по видам спорта в сфере борьбы с допингом.
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался о сроках возобновления проведения соревнований в стране после пандемии коронавируса.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
Министерство спорта до 30 июня представит проект стратегии развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года.
Место разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация оказывает финансовую поддержку всем российским спортивным федерациям.
На Украине заявили, что за сутки в стране выявили 553 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Министерство спорта России планирует возобновить проведение регулярных тренерских конференций.
Снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности 7 км, создаётся в России. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
Российский специалист Игорь Ларионов прокомментировал своё назначение главным тренером молодёжной сборной России по хоккею.
Российский специалист Валерий Брагин прокомментировал своё назначение главным тренером сборной России по хоккею.
Добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 8057, до 212 680. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 144 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались за сутки в России.
Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8726, за всё время эпидемии — 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Британское интернет-издание The Independent опубликовало часть календаря матчей Английской премьер-лиги (АПЛ).
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о том, что Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль» и «должна уйти» из региона.
Ещё 2643 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число вылечившихся достигло 97 358, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Заседание стран — участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ точно состоится в субботу, 6 июня, передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минэнерго России.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Игоря Ларионова главным тренером молодёжной сборной страны по хоккею.
Глава кабмина Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что МЧС и НТЭК не смогли своевременно предоставить властям региона оперативную информацию о масштабе ЧП в Норильске.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной страны по хоккею.
Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав тренерских штабов национальных команд.
Twitter удалил видеоролик, опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и посвящённый погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду. Об этом сообщил штаб главы государства.
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Игоря Ларионова главным тренером молодёжной сборной России по хоккею.
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
Вице-президент оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиаки Эндо заявил, что окончательное решение о проведении Игр примут весной 2021 года, оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность властям Ирана за освобождение американца Майкла Уайта из тюрьмы.
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 226 770.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассчитывает, что сезон-2020/21 стартует 1 декабря.
Минкомсвязь России обновила график вывозных авиарейсов до 17 июня. Всего с 5 по 17 июня запланировано 46 рейсов, следует из Telegram-канала по вывозу пассажиров из-за рубежа.
Группировка по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске увеличена с 300 до почти 500 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Российский теннисист Андрей Рублёв примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship в Белграде.
Рекорд 51-летней давности по осадкам был побит в четверг, 4 июня, в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут возобновить индивидуальные тренировочные занятия с 8 июня.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В Якутии дети составляют около 40% пациентов c коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах. Об этом сообщила глава местного Минздрава Елена Борисова.
Врачи военных полевых госпиталей, развёрнутых в Ботлихе и Буйнакске, окажут медицинскую помощь в труднодоступных районах Дагестана. Об этом сообщили в Минобороны России.
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 183 271. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
В Москве в пятницу, 5 июня, ожидается до +21 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
За прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея.
Госдепартамент планирует выделить более $1,2 млн на реализацию проекта по подготовке перспективных кубинских «лидеров гражданского общества», которым предстоит распространять среди населения республики идеи, связанные с «построением демократии». С соответствующим грантом Госдепа ознакомился RT.
Япония должна заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил. Об этом в статье для издания Wedge Infinity написал политолог Юкио Касияма.