ORF: пандемия в России пошла на спад, но для парада пока рано

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщает ORF. Но число ежедневных заражений всё ещё высокое, поэтому удивляют планы Кремля провести в конце июня военный парад к 75-летию победы над гитлеровской Германией. По-видимому, для президента Владимира Путина он имеет слишком большое политическое значение, предполагает корреспондент австрийского телеканала Карола Шнайдер.

На прямой связи из Москвы с нами Карола Шнайдер. Мы только что посмотрели ваш репортаж о новом типе совместного проживания для душевнобольных в Москве, так как общежития находятся на карантине. Ограничительные меры в России постепенно ослабляют, хотя число ежедневных заражений остаётся высоким. По имеющейся информации, их 8000.

КАРОЛА ШНАЙДЕР, корреспондент ORF: Правительство заявляет, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. И действительно число ежедневных заражений уменьшилось. И всё же 8000 новых заражённых каждый день — это очень большая цифра. Тем не менее во всё большем числе российских регионов начинают ослаблять меры по обеспечению карантина, в том числе и в Москве, где находится самое высокое количество заражённых, и где последние два месяца действует строгий режим самоизоляции.

Со следующей недели жители города снова смогут гулять, но в определённые дни. Расписание зависит от места проживания. В российском интернете оно вызвало смех и шутки. Но оно необходимо для предотвращения массового скопления людей на улицах. На следующей неделе в Москве также откроются магазины. Дело в том, что после двух месяцев карантина с той небольшой государственной поддержкой, которую оказывали предприятиям и работодателям, экономическое давление стало слишком высоким. Но парикмахерские и другие компании из сферы услуг, например, рестораны и кафе останутся закрытыми. А тем москвичам, которые захотят куда-нибудь поехать, и дальше будет нужно оформлять цифровой пропуск.

Даже запланировано крупное мероприятие. Через несколько недель 24 июня президент Путин собирается провести отложенный военный парад к 75-летию победы над гитлеровской Германией. Он должен был пройти в начале мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса. Реально ли провести такое крупное мероприятие уже через несколько недель?

КАРОЛА ШНАЙДЕР: Это справедливый вопрос. Речь идёт не только о традиционном параде Победы на Красной площади с участием десятков тысяч солдат, танков и ракет. В других городах также должны пройти парады. И многие эксперты уже сейчас опасаются, что после таких массовых мероприятий многие заразятся.

Но для президента Путина политическое значение этих парадов, по-видимому, важнее, чем страх перед новыми заражениями. К слову, 24 июня выбрали не случайно. В 1945 году в этот день был проведён первый военный парад в честь победы над гитлеровской Германией. И для Путина эти празднования — не только памятное мероприятие, но и военная, а также политическая демонстрация власти. И, по-видимому, он больше не хочет откладывать эту демонстрацию.

С нами на прямой связи из Москвы была Карола Шнайдер. Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 30 мая 2020 года.