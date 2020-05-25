NYT: от прыжков на маты до гребли в воздухе — спортсмены по всему миру нашли творческие способы поддержания формы

С введением в странах по всему миру ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса спортсмены от бегунов до прыгунов в воду были вынуждены искать способы тренироваться у себя дома, пишет The New York Times. При этом множество атлетов творчески подошли к попыткам поддержания спортивной формы, плавая в надувных бассейнах или прыгая в спортивные маты.

Профессиональным спортсменам по всему миру после введения в их странах мер по самоизоляции в борьбе с распространением коронавируса пришлось быстро искать способы адаптироваться к непростой ситуации, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, закрытие спортзалов заставило множество спортсменов, привыкших к жёсткому тренировочному графику, обратиться к новым и зачастую необычным способам поддержания спортивной формы дома.

Проще всего тем, у кого на заднем дворе был оборудован собственный небольшой тренажёрный зал, однако кто-то оказался прикован к дому без необходимо для занятий снаряжения.

Тем не менее спортсмены от фехтовальщиков до пловцов «нашли творческие решения». В Великобритании многократная чемпионка мира и Европы в гребле на каноэ Маллори Франклин на карантине тренируется во дворе своего дома, балансируя на мяче для йоги, гребя веслом в воздухе.

Призёр чемпионата Европы прыгун в воду британец Джеймс Хитли прыгает, приземляясь на спортивный мат на заднем дворе дома своих родителей. В Бразилии толкатель ядра Дарлан Романи поднимает вес возле своего гаража под чутким присмотром своей дочери.

Российская бегунья Валерия Назарова установила барьеры в подъезде обычного многоквартирного дома, в котором проживает. А в Бельгии призёр Чемпионата Европы по триатлону Йелле Генс тренируется в небольшом надувном бассейне, привязав себя верёвкой так, чтобы плавать на одном месте.

Для большинства спортсменов время следующих соревнований остаётся неизвестной, однако, как отмечает The New York Times, «когда оно придёт, они будут готовы».