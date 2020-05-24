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Guardian: во время пандемии Трамп отправился играть в гольф

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Президент США Дональд Трамп в выходные накануне Дня поминовения отправился играть в гольф, вновь призвав губернаторов открыть экономику штатов, сообщает The Guardian. Тем временем число умерших от COVID-19 в стране приближается к 100 тысячам, а количество заразившихся перешло за 1,6 миллионов.
Guardian: во время пандемии Трамп отправился играть в гольф
Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз спровоцировал споры относительно своего подхода к борьбе с распространением коронавируса, отправившись на своё поле для гольфа в Вирджинии, сообщает The Guardian.

По данным издания, рано утром в субботу журналисты заметили президента «в привычной одежде для гольфа — белой рубашке поло и белой бейсболке… перед тем как покинуть Белый дом» в неизвестном направлении. В отличие от Трампа, сопровождающие его агенты Секретной службы надели защитные маски.
 
Позже журналистам удалось запечатлеть президента, играющим в гольф в Национальном гольф-клубе Trump в Стерлинге, штат Вирджиния.
 
При этом, как напоминает издание, в США зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, COVID-19 унёс жизни почти 100 тыс. человек.
 
Несмотря на то что эксперты в области здравоохранения предупредили о потенциальной опасности снятия карантинных мер в ближайшее время, администрация Трампа призывает губернаторов открыть экономику штатов, а американцев насладиться длинными выходными накануне Дня поминовения, которые означают неофициальное начало лета в стране.
 
Как отмечает The Guardian, накануне отъезда Трампа координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс заявила, что хотя в Вашингтоне, округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии продолжает распространяться коронавирус, такие мероприятия, как игра в гольф, приветствуются.
 
По словам Биркс, американцы в эти выходные, посвященные Дню памяти, должны «быть на улице, играть в гольф, играть в теннис с дезинфицированными мячами, ходить на пляж, но держаться на расстоянии двух метров друг от друга».
 
Кроме того, доктор посоветовала игрокам в гольф не трогать флажки, а желающим отправиться на пикник не использовать общую посуду.
 
The Guardian напоминает, что любовь Трампа к гольфу неоднократно становилась источником споров, во многом из-за того, во сколько она обходится налогоплательщикам, и как выгодна для семейного бизнеса президента.
 
С момента вступления в должность Трамп играл более 200 раз. Последний раз глава государства уделял время любимому хобби 8 марта во Флориде на фоне распространения коронавируса в США.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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