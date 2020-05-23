Spiegel: премьер Саксонии предложил лечить россиян с коронавирусом в немецких больницах

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал Берлин открыть двери немецких больниц для пациентов с COVID-19 из России, сообщает Der Spiegel. По его словам, это будет «сильным сигналом» со стороны Европейского союза. «Мы пытаемся помочь всей Европе. И я считаю, нам нужно проявить солидарность и с Россией», — подчеркнул немецкий политик.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал Германию принять у себе заражённых COVID-19 из России, пишет Der Spiegel. «Если мы будем лечить у себя пациентов и из России, это будет сильный сигнал со стороны Европейского союза», — заявил он, добавив, что вообще-то это само собой разумеющаяся вещь. «Мы пытаемся помочь всей Европе. И я считаю, нам нужно проявить солидарность и с Россией», — подчеркнул немецкий политик.

С марта Германия принимает у себя больных коронавирусом из других стран Евросоюза, в частности из Италии и Франции. В Саксонии лечение прошли 14 пациентов из этих стран. Некоторые умерли, некоторые выздоровели. На фоне кризиса Саксония также помогает своим соседям Польше и Чехии в анализе тестов на коронавирус.