Spiegel: премьер Саксонии предложил лечить россиян с коронавирусом в немецких больницах

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал Берлин открыть двери немецких больниц для пациентов с COVID-19 из России, сообщает Der Spiegel. По его словам, это будет «сильным сигналом» со стороны Европейского союза. «Мы пытаемся помочь всей Европе. И я считаю, нам нужно проявить солидарность и с Россией», — подчеркнул немецкий политик.
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал Германию принять у себе заражённых COVID-19 из России, пишет Der Spiegel. «Если мы будем лечить у себя пациентов и из России, это будет сильный сигнал со стороны Европейского союза», — заявил он, добавив, что вообще-то это само собой разумеющаяся вещь. «Мы пытаемся помочь всей Европе. И я считаю, нам нужно проявить солидарность и с Россией», — подчеркнул немецкий политик.
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