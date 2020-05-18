Обозреватель Le Monde: сегодняшняя Франция похожа на Болгарию 90-х — только о свободе уже не мечтают

Франция в разгар пандемии Covid-19 так же охвачена страхами и неуверенностью в будущем, как Болгария в 1990-х годах, отмечает обозреватель Le Monde Петя Пунчева. Однако, если в посткоммунистической Восточной Европе главной мечтой была свобода, сегодня приоритетом французов является безопасность, ради которой они готовы пожертвовать многими правами, подчёркивает автор.

«Я помню, мне было 20 лет. В Болгарии царила та же неуверенность в будущем, та же тревога перед неизвестным», — вспоминает на страницах Le Monde специалист в области управления Реннской бизнес-школы Петя Пунчева. «Как и сегодня, кабинеты астрологов не пустели, ходили слухи о паранормальных явлениях, количество которых росло вместе с количеством страхов. Предприятия закрывались. Взрослые теряли работу. Они не знали, что теперь говорить детям, чтобы помочь им устроиться в непредсказуемом будущем», — пишет автор. Тогда людям говорили, что они имеют дело с переходом к рыночной экономике и вступают в свободный мир.

По словам эксперта, в сегодняшней охваченной пандемией Франции она видит те же рефлекторные страхи, желание замкнуться в семье, ту же политическую пассивность, ступор перед положением, в которым оказалась страна, и слышит те же споры о приоритете свободы или безопасности.

Ради безопасности французы соглашаются жить в условиях чрезвычайного положения, давать государству исключительные полномочия, находиться в заточении в собственных домах, отказываться от свободы передвижения и потребления, требуя, прежде всего, защиты. Как замечает Пунчева, подобная риторика знакома бывшей «маленькой болгарке», помнящей как власти ограничивали свободу слова во имя стабильности и экономической безопасности.

Лидеры 1990-х годов заставили жителей Болгарии мечтать о свободе: отложив книги по истории и курсы марксизма-ленинизма, они вынуждены были познакомиться с понятиями индивидуализма и риска. Отныне жителям бывшей коммунистической страны пришлось «продавать» себя компаниям, осознавая, что шансы не равны, а доступ столь желанному обществу потребления получат только самые ловкие.

«Тридцать лет спустя мы, похоже, прошли полный цикл», — заключает автор. Рыночная экономика оставила многих «на обочине», рост потребления сопровождался загрязнением окружающей среды, а либерализм со своей мантрой о «дозволенности» становится всё менее соблазнительным. В связи с почти полной остановкой экономической активности правительства многих стран без сомнений начали массово поддерживать игроков рынка, и вряд ли быстрое возвращение к нормальной жизни положит конец этому экономическому вмешательству, задуманному как временное, полагает эксперт.

По убеждению Пунчевой, учитывая, что возвращение к прежней жизни произойдёт ещё не скоро, и людям придётся жить с постоянной угрозой вируса долго, государство не сможет спасти все предприятия разом, и ему придётся принимать решения, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

Как напоминает автор, экономическое освобождение Восточной Европы в 1990-х годах повлекло за собой беспрецедентную вспышку алкоголизма, смертей и самоубийств и сокращение продолжительности жизни населения на несколько лет. В каких же условиях гражданин и работник в каждом человеке возьмёт верх над потребителем сегодня и произойдёт ли предсказуемое в возвращение к сильному государственному интервенционизму в более мирной обстановке, задаётся вопросом автор.

«Мы должны перестать верить в то, что наш выбор продиктован экономикой и изучить пути, соответствующие нашей коллективной идентичности и ценностям», — призывает обозреватель Le Monde.