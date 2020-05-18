Le Figaro: «нужны не медали, а достойная зарплата» — французских врачей не впечатлила предложенная властями награда

Инициатива французских властей наградить медиков, сражающихся с коронавирусом, медалью и воздать им почести во время парада 14 июля, скорее, возмутила, чем успокоила врачей страны, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, медперсонал требует от властей не симоволических жестов, а достойной оплаты труда. Учитывая, что эпидемия обострила уже существовавшие в государственной медицине проблемы, давление на правительство со стороны сотрудников больниц существенно возросло, подчёркивает газета.

Лечащий персонал французских больниц ждёт от властей не медалей, а «настоящей финансовой благодарности» за своё участие в борьбе с коронавирусным кризисом и основательной реформы системы медицинской помощи в стране, пишет Le Figaro. По словам газеты, давление на государство растёт, учитывая, что эпидемия обострила существующие проблемы государственных больниц, сотрудники которых уже больше года протестуют, требуя увеличения коечного фонда и персонала, а также пересмотра зарплат.

«Не премия, не медаль, не военный парад, не возмещение переработок с барского плеча. Нам нужна зарплата, позволяющая жить достойно и селиться поблизости от работы», —настаивает сотрудник больницы Сен-Луи и член Межбольничного комитета, который стал движущей силой протестного движения. Его поддерживает коллега из Университетского больничного центра в Гренобле: «Мы не хотим ни медалей, ни возмещения переработки, ни отпускных чеков, ни других предложений — столь же высокомерных, сколь и недостойных!»

Неудивительно, что объявление Совета министров Франции об учреждении медали «за службу» трёх степеней — золотой, серебряной и бронзовой — для врачей и планах воздать им почести во время парада 14 июля, скорее возмутило, чем успокоило медиков, замечает издание.

Кроме того, более ощутимая награда — обещанная правительством не облагаемая налогами и социальными взносами премия для медицинских работников также стала объектом яростной критики. Как поясняет газета, в 40 департаментах, сильнее других пострадавших от эпидемии, все работники больниц, независимо от их статуса и обязанностей, получат от государства надбавку в размере €1500. В других департаментах по €1500 получат лишь сотрудники больниц, находящихся на передовой борьбы с Covid-19, а работникам других структур достанется €500.

Представители профсоюов назвали условия предоставления премии «абсолютно неприемлемыми», а «искусственное разделение медицинских учреждений и персонала на две категории» — политической ошибкой. Они требуют от министра здравоохранения страны Оливье Верана «переписать указ, чтобы он соответствовал заявлениям президента: одинаковая премия для всех сотрудников».

Министерство здравоохранения уверяет, что прислуживается к дискуссиям в отрасли и обещает меры поддержки не только государственному, но и частному медицинскому сектору. Президент страны Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал массовый план инвестиций в больничную систему и переоценку зарплат всех сотрудников медучреждений.

Как подчёркивает Le Figaro, французские медики многого ждут от властей, однако пока больничные кассы пусты. При этом Фонд социального страхования вновь готовится закончить год с «чудовищным» дефицитом, превышающим €40 млрд.