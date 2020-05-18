Euronews: после смягчения карантина во Франции появились десятки новых очагов заражения

После частичной отмены карантинных ограничений во Франции было выявлено уже более двух десятков новых очагов коронавирусной инфекции. Причём три из них были обнаружены на мясокомбинатах в Бретани, где вирусоносителями на производстве оказались десятки сотрудников. Тем временем меры изоляции начинают смягчать и в Италии, называя это «просчитанным риском», передаёт Euronews.

Во Франции с момента ослабления изоляционных мер зарегистрированы свыше двух десятков новых очагов заражения. Среди них три находятся на мясокомбинатах, расположенных в Бретани: на каждом из производств вирусоносителями оказались несколько десятков сотрудников.

Накануне были объявлены новые цифры жертв заражения — 483 смерти. В общей сложности от инфекции погибли более 28 тыс. человек, чуть больше трети из них — это обитатели домов престарелых. Эпидемиологическая ситуация не помешала президенту Макрону участвовать в торжественной церемонии, посвящённой памяти генерала де Голля.

В Испании стабильно уменьшается количество умерших. Общество и власти понимают, что это стало во многом возможным благодаря усилиям и беззаветному труду медиков, которых не устают благодарить публично. На этой неделе, как сообщается, премьер-министр Педро Санчес намерен попросить парламент продлить в последний раз режим чрезвычайной ситуации, действующий в стране уже много недель.

Введённые в иберийском королевстве карантинные меры были одними из самых жёстких в Европе. В течение изоляции были запрещены не только занятия спортом на свежем воздухе, но и прогулки — всем было запрещено выходить на улицу, если только речь не шла о покупках, посещении врача или выгуливании собаки.

В Италии начали работать магазины и рестораны, а также парикмахерские. Рим называет новую фазу смягчения изоляционных мер «просчитанным риском». Открываются и церкви.

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При посещении крупной брюссельской больницы медики устроили «афронт» премьер-министру Бельгии, развернувшись к лимузину, на котором приехала глава кабинета, спиной. Так они выразили отношение к действиям властей во время эпидемии COVID-19.

Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.