NYPost: российская медиакомпания набирает на работу американских журналистов в преддверии президентских выборов

Из-за эпидемии коронавируса некоторые американские журналисты лишились работы, сообщает New York Post. Телеканал RT America решил воспользоваться этой возможностью и набрать в штат новых сотрудников, тем более что на носу выборы американского президента. Издание же видит в этом проблему, так как в США RT считают «иностранным агентом, действующим в интересах российского правительства».

Русские идут! И на этот раз они разыскивают американских журналистов, лишившихся работы из-за пандемии.



RT America, новостная организация, входящая в медиакомпанию RT со штаб-квартирой в Москве, планирует набрать дополнительных сотрудников-американцев в преддверии президентских выборов 2020 года. Об этом свидетельствует опубликованный недавно список вакансий. RT ранее назывался Russia Today, и это тот самый телеканал, который американские разведывательные ведомства обвинили в распространении дезинформации во время президентских выборов 2016 года.



В сентябре 2017 года Минюст США обязал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, действующего в интересах российского правительства. Тогда представители RT выразили несогласие с выводами Минюста, но всё же зарегистрировались в качестве иностранного агента, чтобы избежать санкций.



Сейчас RT ищет сотрудников в журналистских сообществах, не раскрывая тот факт, что является, по сути, российской компанией, которую подозревают в связях с правительством Владимира Путина.



Мы поговорили с одним из соискателей, откликнувшихся на объявление о вакансии. Ему позвонил с московского номера человек, представившийся главным редактором интернет-вещания в США Игорем Огородневым.



Огороднев сообщил нашему собеседнику, что его интересуют расследования о «слухах» относительно работы американских СМИ, которые якобы завышают данные об умерших от COVID-19.



«Никаких антитрамповских материалов, — сказал Огороднев нашему источнику. — Мы не Washington Post».



По словам нашего источника, Огороднев согласился общаться исключительно через приложение WhatsApp, шифрующее переписку.



В среду проект Media Ink связался с Огородневым через WhatsApp, а в четверг попытался организовать обычный телефонный разговор. Огороднев предложил перезвонить по безопасной связи через WhatsApp, «чтобы сэкономить деньги».



Вскоре он перезвонил и заявил, что уже изучал материалы Media Ink. По его словам, поиск новых сотрудников ведётся с целью «расширения и повышения качества».



Мы попросили Огороднева прокомментировать заявления о том, что телеканал RT является инструментом пропаганды в руках российского правительства. Поняв, что мы не пытаемся устроиться на работу в RT, а готовим материал о канале, он заявил: «Я не могу дать вам комментарий. Надеюсь на ваше понимание».

Затем он направил нам адрес электронной почты (снова через WhatsApp) для связи с пресс-службой.

«Как любое международное СМИ, RT постоянно занимается поиском новых сотрудников, — прокомментировали ситуацию представители RT в пятницу. — Мы хотим, чтобы у нас работали самые талантливые журналисты, и приглашаем соискателей на все открытые вакансии».



Некоторые из бывших журналистов RT обвиняют канал в распространении дезинформации. Представители британского медиарегулятора Ofcom ранее заявляли, что RT нарушал правила вещания, касающиеся беспристрастности, и по крайней мере в одном случае выпускал в эфир «вводящие в заблуждение» материалы.



Автор: Кейт Дж. Келли.