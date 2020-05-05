Обозреватель Le Figaro: глобализация положила конец мировому господству Запада

Эпоха господства Запада в мире, продолжавшаяся около пяти веков, закончилась, уверен обозреватель Le Figaro Николя Бавре. Виной тому не враждебные внешние силы, а переход к глобализованной экономике и отказ от собственных ценностей, уверен автор. Глобализация, отказ от производства, упадок образования и разложение демократии привели Запад к упадку, и отныне он вынужден изобретать себя заново, подчёркивает журналист.

Запад главенствовал в мире с конца XV века до начала XX века, напоминает обозреватель Le Figaro Николя Бавре. Как отмечает автор, западные страны экспортировали свои способы производства, структуры и идеи на все континенты посредством трёх больших волн глобализации: в XVI веке с его великими географическими открытиями, в XIX веке его с колонизациями, промышленной революцией и свободной торговлей и в конце XX века с крахом «советской империи» и возникновением всемирного, не регулируемого капитализма, а так же переходом в цифровую эпоху.

Успех Запада, по мнению журналиста, основывался на четырёх принципах: изобретении капитализма, научном прогрессе, политических свободах и представлении о единстве и солидарности свободных народов в борьбе сначала со старыми режимами, а позднее с тоталитаризмом.

Как отмечает обозреватель, третья волна глобализации, казалось, ознаменовала триумф Запада и позволила человечеству войти в эпоху всеобщей истории, однако в реальности спровоцировала его упадок. Доля крупных развитых стран в мировом производстве сократилась с 45 до 30%, а капиталистический «центр тяжести» переместился в Азию. Геополитическая система стала многополярной, а лидерство США разрушилось сразу после того, как они сломали мировой порядок, установленный после 1945 года. Наконец, западные демократии охватил экзистенциальный кризис (связанный с потерей равновесия средним классом), открывший дорогу популистским движениям и лидерам.

Запад потерял авторитет и продемонстрировал уязвимость, не справившись с системными рисками и потрясениями, характерными для XXI века, подчёркивает Бавре. После терактов 11 сентября 2001 года он развязывал бесконечные конфликты и оказался неспособным сдержать финансовый крах 2008 года, возникший из-за лопнувшего мыльного пузыря в экономике. Сегодня, за редким исключением в лице Германии или Израиля, он демонстрирует неспособность справиться с эпидемией коронавируса, из-за которой к катастрофе в области здравоохранения прибавляется экономический кризис и политические проблемы.

Хотя Запад и сталкивается сегодня с враждебными влиятельными силами, намеревающимися вытеснить его, причины его упадка находятся внутри него и связаны с разложением собственных ценностей, структур и нравов, уверен обозреватель.

Так, капитализм «мыльных пузырей» отказался от производства в пользу спекуляций и от инноваций в пользу ренты, он основан на неустойчивой экономической и социальной модели, сочетающей низкий рост, чрезмерную задолженность и головокружительный рост неравенства, поясняет автор. При этом «невежество и демагогия, культивируемые политическими лидерами и социальными сетями, подпитывали презрение к образованию и науке, создавая разрыв между элитой, осваивающей новые технологии, и населением». Кроме того, демократия была в значительной степени лишена своего смысла, а единение свободных народов потерпело крах вместе с националистическим, протекционистским и изоляционистским поворотом в США, брекситом и все более «взрывоопасным» расколом Европы как по линии Север-Юг, так и по линии Восток-Запад.

Запад потерял своего лидера, когда США предали наследие отцов-основателей и своих союзников, свою стратегию и «позвоночник», вступив в НАТО, но прежде всего потерял свои принципы, предав идеи политических свобод и прав человека, пишет Бавре. Сегодня он должен изобрести себя заново, вдохновляясь примером Тайваня и Южной Кореи, путём создания нового общественного договора, переориентируя капитализм на производство, инновации и экологическую безопасность, вклдывая значительные средства в образование, науку и технологии, а также оживляя общественные дебаты и вовлекая граждан в жизнь страны.