Обозреватель Les Echos: Китай кризис породил, но больше всего он бьёт по Западу

Коронавирус начался с Китая, но сам Китай быстрее других от него и оправился, пишет инвестор Давид Бавере в своей статье для Les Echos. А вот по Западу, наоборот, удар нанесён такой силы, что прозападный миропорядок после кризиса вряд ли останется прежним, отмечает эксперт.

Уже больше полвека получалось так, что США создавали кризисы, которые распространялись на всю планету через доллары. А теперь, пишет инвестор Давид Бавере в своей статье для Les Echos, впервые «поливальщика самого облили»: коронавирус появился в Китае, но там его уже взяли под контроль, а на американскую экономику он окажет такое влияние, какого не бывало с 1929 года. «Колесо истории повернулось, и появляется новый строй — политический, экономический и финансовый», — пишет автор статьи.

В политическом плане Запад продолжает противопоставлять демократии и диктатуры, тогда как в Азии проводят линию между навыками и некомпетентностью. Так, автор статьи подчёркивает, что азиатские страны с помощью разных рецептов смогли дать отпор вирусу, а в Великобритании, как и в США, платят высокую цену за то, что отдали политику в руки непрофессионалов. Поэтому китайские благотворительные фонды отправляют европейцам гуманитарную помощь, чтобы тем самым возвестить о новой солидарности между Китаем и Европой.

С точки зрения экономики можно смело сказать, что в этот раз восстановление пойдёт не по сценарию 2009 года, когда Китай спас мир за счёт своего импорта. Сейчас же китайцы делают ставку на внутренний спрос на собственно китайские товары. Так что в итоге мировая экономика может оказаться разделена, и Китай первый от этого выиграет, ведь Запад не может справиться со спросом и предложением, а Россия и Ближний Восток ведут саморазрушительную нефтяную войну.

При этом с финансовой точки зрения западные страны всё больше становятся похожи на Японию, их ключевые ставки стремятся к нулю. По мнению автора статьи, должен родиться новый финансовый порядок, при котором бы были созданы благоприятные условия для новых цифровых валют. В итоге и Китай, по словам инвестора, не стремится влиться в уходящую финансовую систему, а может запустить собственный цифровой юань.

В любом случае, по прогнозу Бавере, коронавирус ускорит смещение центра тяжести в сторону Азии. Получается, что кризис, который Китаю изначально угрожал, переменит ситуацию, наоборот, в его пользу. Впрочем, есть все признаки, что и США не станут просто пассивно наблюдать за мировой динамикой. Так что хоть Китай и выигрывает в битве, он ещё не победил в китайско-американской войне, пишет автор статьи для Les Echos.