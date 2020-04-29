ZDF: пандемия спутала весенние планы Путина — перенесли даже парад

Глава Кремля Владимир Путин объявил о продлении карантина до 11 мая, сообщает ZDF. Происходящее его определённо расстраивает, ведь это должны были быть «его недели». Голосование по поводу поправок к конституции, военный парад 9 мая — всё перенесено. Многие пытались поставить Путина в рамки, но удалось это только коронавирусу, заключает немецкий телеканал.

Губернаторы России вместе участвуют в видеоконференции. Президент Путин предоставил им большие полномочия. Они должны выполнить его указания. В этой кризисной ситуации Путин старается оставаться на втором плане. Днём он сообщил россиянами о продлении карантина. По его словам, пик эпидемии ещё не наступил.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание — при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.

Уже почти месяц россияне находятся в своего рода принудительном отпуске. Они должны сидеть дома. Магазины и рестораны закрыты. Продолжить свою деятельность разрешили только работникам некоторых сфер. Давление на итак ослабленную экономику России растёт. Правительство помогает деньгами, но будущее страны представляется мрачным, в том числе из-за низких цен на нефть.

АНДРЕЙ НЕЧАЕВ, экономист: Цены на сырьё — это основа российского экспорта и соответственно бюджета <…> В одной только Москве из-за банкротства малых и средних предприятий без работы могут остаться до миллиона человек.

Информации о том, как дела обстоят в больницах, очень мало. Здесь мы видим, как главврач московской больницы показывает свои рабочие будни на фоне эпидемии коронавируса. И рассказывает, что число пациентов растёт.

В России построили новые больницы, провели переоборудование, и борются с вирусом с помощью временных клиник — как здесь в коммунарской больнице в Москве.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН, мэр Москвы: При первой необходимости пациентов можно снова направлять на высокотехнологичное лечение. Таким образом у нас производительность больниц увеличится.

Но медики всё чаще сообщают о дефиците защитной одежды или её плохом качестве, а также переработке персонала. Как, например, Наталья Любимая. Она работала медсестрой в коммунарской больнице.

НАТАЛЬЯ ЛЮБИМАЯ, медсестра больницы в Коммунарке: Я работала честно, исполняла свои обязанности. Работала по двое суток, а иногда и по трое суток подряд. Нас перестали кормить, нам выдавали б/у вещи.

Президенту известно о таких случаях. Сегодня Путин потребовал заняться проблемами системы. У него был другой план. Это должны были быть его недели. Апрельское голосование по поводу поправок к конституции, а также продление срока его президентства перенесено. 9 мая на Красной площади должен был пройти праздничный парад в честь окончания Второй мировой. Его тоже перенесли. Многие пытались поставить Путина в рамки, но удалось это только коронавирусу.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2020 года.