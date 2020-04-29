112: в Днепре начали помечать дома, где живут инфицированные коронавирусом

03:00
СМИ: Следующий сезон НХЛ может стартовать в декабре
Регулярной чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2020/21 может стартовать в декабре.
03:00
Дочь хоккеиста Жамнова рассказала, как переносит коронавирус
Сабина Жамнова, дочь олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Жамнова, рассказала, как борется с коронавирусом.
03:00
СМИ: Экс-хоккеист «Виннипега» пополнит состав «Ак Барса»
Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров подпишет контракт с казанским «Ак Барсом».
03:00
В МИД рассказали о мониторинге ситуации с россиянами за рубежом
Директор Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России Михаил Петраков заявил, что ведомство отслеживает ситуацию с россиянами за рубежом и глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров в ежедневном режиме получает информацию по данному вопросу.
03:00
Матыцин заявил, что Минспорт вынужден сократить бюджет на 7 млрд рублей
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство вынуждено сократить бюджет на 7 млрд рублей.
03:00
Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
03:00
В Таджикистане намерены запретить русифицированные фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону о госрегистрации актов гражданского состояния, запрещающие русифицированные фамилии и отчества, передаёт РИА Новости.
03:00
Легкоатлетка Ласицкене и пловец Гринёв признаны «Армейцами года»
Чемпионка мира по лёгкой атлетике в прыжках в высоту в Катаре Мария Ласицкене и трёхкратный медалист мирового первенства по плаванию в Южной Корее Владислав Гринёв признаны победителями премии «Армеец года» в номинации «Спортсмен и спортсменка года в олимпийских видах спорта».
03:00
Москалькова назвала искажение истории Второй мировой войны угрозой правам человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предупредила об опасности искажения исторической правды о Второй мировой войне.
03:00
Бах оценил убытки МОК от переноса ОИ-2020
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, сколько потеряет организация из-за переноса летних Игр 2020 года.
03:00
Военные госпитали России подготовили дополнительные койки из-за COVID-19
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.
03:00
Новак оценил ситуацию с ценами на нефть
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал ситуацию с резким падением цен на нефть.
03:00
В Иране число жертв коронавируса почти достигло 6 тысяч
Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что число погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране почти достигло 6 тыс.
03:00
Хабибулин объяснил, почему отказывался играть за сборную России по хоккею
Бывший голкипер сборной России по хоккею Николай Хабибулин объяснил, почему отказывался выступать за национальную команду с 1996 по 2002 год.
03:00
Шубенков рассказал, к кому бы проявил знаки внимания, если бы не был женат
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков пошутил по поводу того, к какой легкоатлетке он проявил бы знаки внимания, если бы не был женат.
03:00
На Кубани продлён запрет на посещение лесов
В Краснодарском крае продлили запрет на посещение лесов до 18 мая, данное решение принято из соображений пожарной безопасности.
03:00
Шубенков признался, что недоумевает по поводу безнаказанности американских легкоатлетов
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков высказался о ситуации с американским легкоатлетом Кристианом Коулманом, избежавшим дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов.
03:00
Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки
Бывшая ученица Этери Тутберидзе бронзовый призёр юниорского Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, как наставница однажды выгнала её с тренировки.
03:00
Романцев назвал лучшего тренера РПЛ
Легендарный российский футбольный специалист Олег Романцев ответил, кого считает лучшим главным тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент.
03:00
У 16 сотрудников RT тест на коронавирус оказался положительным в ходе проверки на антитела к COVID-19
Стали известны результаты первых тестов на антитела к COVID-19, которые проводились на телеканале RT.
03:00
В Испании за сутки умерли 325 человек с коронавирусом
За последние сутки в Испании скончались 325 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Минздрав королевства. Всего в стране 24 275 жертв с начала эпидемии.
03:00
Романцев рассказал, на каком месте в таблице РПЛ должен находиться «Спартак»
Легендарный футбольный тренер Олег Романцев выразил мнение, что в настоящий момент московский «Спартак» находится не на своём месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Экс-ученица Тутберидзе выступила за введение возрастного ценза в фигурном катании
Бронзовый призёр юниорского Гран-при 2013 года Алсу Каюмова, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, выразила мнение, что в фигурном катании необходимо установить возрастной ценз.
03:00
Голландский футбольный клуб оспорит вердикт федерации, решившей досрочно завершить сезон
Голландский клуб «Камбюр» объявил о решении оспорить решение Королевского футбольного союза Нидерландов, который досрочно завершил сезон и сделал так, что не только ни одна команда не покинет высший дивизион, но и ни одна не сможет в него подняться.
03:00
У Бориса Джонсона родился сын
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын, передаёт Sky News.
03:00
Более 84% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
Более 84% новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве младше 65 лет, среди них 7,5% составляют дети.
03:00
Уткин назвал величайшего футболиста в истории по своему мнению
Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого он считает величайшим футболистом в истории.
03:00
Газзаев: нужно расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов в России
Глава комитета по делам национальностей Государственной думы Валерий Газзаев выступил с предложением провести ряд важных реформ в системе российского футбола.
03:00
Экс-скаут «Локомотива» рассказал, как Сёмин отказался от Неймара
Бывший руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как клуб в 2007 году интересовался Неймаром, который ныне выступает за ПСЖ и сборную Бразилии по футболу.
03:00
Кафельников считает, что сезон РПЛ нужно доиграть без зрителей
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников выразил мнение, что необходимо доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
ФСБ разоблачила вывозивших из России платину и палладий контрабандистов
ФСБ разоблачила преступную группировку, которая вывозила из России в Германию палладий, родий и платину.
03:00
Газзаев призвал РПЛ досрочно завершить сезон
Глава комитета по делам национальностей Государственной думы Валерий Газзаев считает, что руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно взять пример с Лиги 1 и досрочно завершить розыгрыш сезона-2019/20.
03:00
Серроне признался, что не хотел находиться в октагоне во время боя с Макгрегором
Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне объяснил своё поражение от ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 242, который прошёл 18 января.
03:00
СМИ: Клуб КХЛ «Торпедо» продлит контракт с главным тренером
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» из Нижнего Новгорода продлил контракт с главным тренером Дэвидом Немировски.
03:00
В Москве подготовят временные госпитали на 10 тысяч коек
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице подготовят временные госпитали на 10 тыс. коек.
03:00
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников. В частности, сообщается, что россиянам следует отказаться от прогулок и пикников.
03:00
Кафельников рассказал, почему перестал посещать матчи «Спартака»
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил, почему второй сезон подряд не продлевает абонемент на посещение домашних матчей московского ФК «Спартак».
03:00
Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21
Стал известен календарь Кубка мира и чемпионата мира по биатлону на следующий сезон.
03:00
Психолог дала рекомендации по выходу из самоизоляции
Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова рассказала, как подготовиться к будущему выходу из самоизоляции.
03:00
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
Индийский актёр Ирфан Кхан, снимавшийся в голливудских и болливудских фильмах, скончался на 54-м году жизни, передаёт телеканал NDTV со ссылкой на близких артиста.
03:00
Россияне рассказали об отношении к режиму самоизоляции
Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, как жители России оценивают введённый в стране режим самоизоляции.
03:00
Президент «Монпелье» сообщил о состоянии заражённого коронавирусом футболиста
Президент французского футбольного клуба «Монпелье» рассказал о состоянии здоровья заражённого коронавирусом игрока команды Жуниора Самбия.
03:00
Экс-жена Кержакова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия
Милана Тюльпанова, бывшая жена нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова, рассказала, как стала жертвой домашнего насилия.
03:00
В России за сутки умерли 108 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 108 пациентов с COVID-19, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
Минздрав одобрил допвыплаты медикам в 68 регионах России
Министерство здравоохранения России подписало соглашения с 68 регионами о дополнительных выплатах медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
03:00
За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 99 399.
03:00
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
03:00
Менеджер Нурмагомедова о возможном реванше с Макгрегором: как захочет отец Хабиба, так и будет
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, ответил на вопрос о возможном реванше с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
03:00
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
03:00
РБК: данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу
Данные россиян, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях в 2017—2019 годах, выставили на продажу, пишет РБК. Они появились на специализированном сайте в конце марта.