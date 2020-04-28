Euronews: Брюссель привлекает детективов для поиска заражённых

Власти Бельгии нанимают тысячи сотрудников, миссия которых будет заключаться в отслеживании заражённых коронавирусом и обзвоне всех их потенциальных контактов. Правительство уверяет, что в этих телефонных разговорах не будет раскрыто никакой другой личной информации, и это лишь одна из мер, призванных помочь Бельгии выйти из санитарно-эпидемиологического кризиса, передаёт Euronews.
На данном этапе борьбы с коронавирусом приоритет национальных властей — это отслеживать заражённых людей, чтобы обеспечить дезинфекцию страны. Бельгия спешно набирает 2 тысячи человек для осуществления такого контроля по телефону. Депутат федерального парламента сообщил, что эти следователи будут работать из колл-центров.
ЖИЛЬ ВАНДЕН БУРРЕ, депутат от партии зелёных: С каждым новым инфицированным будет установлена связь и его спросят, с кем он контактировал в течение последних 14 дней. После этого сотрудник колл-центра позвонит этим людям и скажет: вы общались с кем-то, кто сегодня дал положительный результат на Covid-19, поэтому мы рекомендуем целый ряд вещей. При этом, разумеется, имя инфицированного не будет названо.
В этих телефонных разговорах не будет раскрыто никакой другой личной информации, а также место и время, где и когда предположительно было совершено заражение. Эта мера — только часть из набора инструментов, призванных вывести Бельгию из санитарно-эпидемиологического кризиса.
ЖИЛЬ ВАНДЕН БУРРЕ: На данном этапе мы будем постепенно отменять карантин, открывать коммерцию. Мы также надеемся увидеть воссоединение семей и друзей, вначале ненадолго и небольшими группами. Важно параллельно и в деталях следить за эволюцией болезни, потому что в противном случае существует риск выхода на новый пик через несколько месяцев. Тогда будут снова введены ограничительные меры, а этого никто не хочет.
Законодательная база в Бельгии для такого отслеживания существует: оно уже использовалось для других заболеваний. Правительство решает также вопрос об внедрении приложения для мобильных телефонов с той же задачей и той же гарантией неприкосновенности частной жизни.
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