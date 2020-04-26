Guardian: Великобритания увеличила продажу оружия авторитарным режимам на 1 млрд фунтов

Правительство Соединённого Королевства в прошлом году на 300% увеличило экспорт оружия в страны Ближнего Востока, где его могут использовать для репрессий, пишет The Guardian. Активисты Кампании против торговли оружием обвиняют власти в том, что они ставят доход от продажи вооружения выше, чем права человека.

Продажа британского оружия репрессивным режимам увеличилась на ₤1 млрд (более чем на 300%) в прошлом году по сравнению с 2018 годом, сообщает The Guardian. Борцы за ограничение вооружений осудили такой шаг и обвинили правительство в том, что оно ставит выгоду выше прав человека.

Согласно опубликованному на днях анализу данных, в 2019 году Соединённое Королевство продало вооружений на сумму ₤1,3 млрд в 26 из 38 стран, которые классифицируются как «несвободные» продемократической организацией Freedom House, финансируемой правительством США. В 2018 году эта цифра составляла только ₤310 млн.

Как отмечает издание, оживлённая торговля идёт со странами, которые само Министерство иностранных дел Великобритании занесло в список государств, где ущемляют права человека. «Британское правительство всегда говорит нам, какие эффективные у него методы контроля за экспортом оружия, но эти цифры показывают, что это совсем не так, — возмущается Эндрю Смит из Кампании против торговли оружием. — Над британской военной промышленностью властвуют нарушители прав человека, деспоты и диктаторские режимы». Для продавцов вооружений это выгодно, однако, по мнению активиста, «это оружие может использоваться для преступлений и насилия в будущем».

По информации британской газеты, во многом высокие показатели обязаны договорам с Ближним Востоком: 2019 год принёс выгоду от торговли с Саудовской Аравией, Оманом, Катаром и ОАЭ. Цифры могли быть ещё выше, однако решение суда о заморозке продажи оружия в Саудовскую Аравию существенно повлияло на британский экспорт в королевство во второй половине прошлого года.

В то же время, как подчёркивает издание, представленные данные не включают открытые лицензии, которые позволяют экспортировать неограниченное количество груза за установленный период (обычно три года или пять лет). Так, газета The Observer выяснила в 2018 году, что за предыдущие пять лет Великобритания продавала саудитам ракеты и бомбы по системе открытой лицензии. По словам Смита, такое стало возможным только благодаря «пособничеству британского правительства, которое постоянно ставит доходы оружейный компаний выше прав человека». Борец за контроль над вооружением утверждает, что «сделанные в Великобритании истребители и бомбы наносят огромный ущерб в Йемене», а война погубила «десятки тысяч людей и истощила систему здравоохранения во время кризиса».

Официальный представитель правительства Соединённого Королевства заявил, что власти оценивают все заявки на получение разрешения на экспорт «в каждом конкретном случае в соответствии со строгими критериями». По его словам, экспорт не разрешают в том случае, если заявка не соответствует этим критериям, а также если существует явная опасность того, что оружие может быть использовано для внутренних репрессий, пишет The Guardian.