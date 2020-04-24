112: США подтвердили информацию об американских биолабораториях на Украине

В посольстве США в Киеве подтвердили, что на Украине базируются американские биологические лаборатории. Как передаёт «112 Украина», дипломаты заявили, что программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, а также проводит мирные исследования и разработку вакцин.

В посольстве США в Киеве подтвердили информацию о базировании американских биологических лабораторий на территории Украины. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба посольства.

«Здесь, на Украине, программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин», — говорится в сообщении посольства.

Ранее представитель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к правительству Украины с требованием предоставить информацию, касающуюся работы на Украине 15 военных биолабораторий США.

По его словам, американские биолаборатории осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан.

Также он отметил, что в стране функционирует «Научно-технический центр на Украине» — международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет.