112: США подтвердили информацию об американских биолабораториях на Украине

В посольстве США в Киеве подтвердили, что на Украине базируются американские биологические лаборатории. Как передаёт «112 Украина», дипломаты заявили, что программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, а также проводит мирные исследования и разработку вакцин.
В посольстве США в Киеве подтвердили информацию о базировании американских биологических лабораторий на территории Украины. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба посольства.
«Здесь, на Украине, программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин», — говорится в сообщении посольства.
Ранее представитель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к правительству Украины с требованием предоставить информацию, касающуюся работы на Украине 15 военных биолабораторий США.
По его словам, американские биолаборатории осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан.
Также он отметил, что в стране функционирует «Научно-технический центр на Украине» — международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет.
Текущие прогнозы, в том числе по возможным срокам исчерпания средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), можно воспринимать с огромным допуском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обзор Deutsche Bank.
В настоящее время нет поводов для смягчения ограничительных мер в Москве на майские праздники. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил министр правительства столицы, начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров самоизолировался на работе в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Российский лидер Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь, чтобы стать российским гражданином, не обязательно отказываться от гражданства другой страны.
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации в условиях распространения коронавируса.
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).
RT одержал победу в 16 номинациях премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. В восьми категориях телеканал победил по решению жюри, ещё в восьми RT стал лучшим по итогам голосования интернет-пользователей.
За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 68 622.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT блокировку украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.