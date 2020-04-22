Times: Космические силы США собираются «глушить» спутники России и Китая

Космические силы США собираются развернуть электронные системы глушения, которые будут способны выводить из строя российские и китайские спутники связи, пишет The Times. Как отмечает газета, предполагается, что новые системы, которые смогут работать на большем количестве частот с помощью интенсивного энергоизлучения, сумеют обеспечить США преимущество в начале войны.

Космические силы США переходят в наступление: они собираются развернуть электронные системы глушения, которые смогут выводить из строя российские и китайские спутники связи, пишет The Times.

Новейший американский род войск был создан в декабре по указанию президента США Дональда Трампа в качестве реакции на данные о том, что Россия и Китай разрабатывают средства, способные превратить космос в поле битвы.

Главное внимание уделяется, прежде всего, защите сети американских спутников, на которую во многом полагается армия США. Тем не менее Космические силы теперь также располагают наземными глушилками на базе ВВС Петерсон в Колорадо, которые, как предполагается, будут подавлять военные сигналы противника в начале войны.

Подавлять сигналы вражеских спутников они будут с помощью интенсивного энергоизлучения. Новая система Meadowland, которая находится в разработке, способна одновременно глушить значительное количество частот. При этом США планируют построить почти 50 подобных систем в ближайшие семь лет.

На прошлой неделе Россия испытала ракету, предназначенную для уничтожения спутников на низкой стационарной орбите. При этом Москва также разработала два спутника — «Космос 2542» и «Космос 2543». Эти аппараты, по некоторым данным, следовали за американским спутником-шпионом в феврале. По словам Пентагона, эти спутники были похожи на космическое оружие; при этом они «встревожили» командующего Космическими войсками генерала Джона Реймонда. В целом США располагают орбитальной группировкой в 900 спутников, намного превосходя в этом отношении остальные страны. Для сравнения, американская разведка считает, что у России есть 40 спутников связи, а у Китая — около 30, напоминает газета.