Niezależna: коронавирус позволит России стать федерацией не в теории, а на практике
«В Польше и других странах ведутся дебаты о том, как будет выглядеть «новая нормальная жизнь» после пандемии коронавируса. Однако в России как-то об этом не говорят. Возможно, потому что страна сейчас находится в центре борьбы с эпидемией, и никому до этого нет дела. Однако есть признаки того, что в России не будет так, как было прежде», — пишет в издании Niezalezna польский журналист Марчин Герман.
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