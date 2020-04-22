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Niezależna: коронавирус позволит России стать федерацией не в теории, а на практике

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Во время пандемии президент Владимир Путин дал много полномочий местным властям субъектов Российской Федерации, поэтому когда эпидемия закончится, Кремлю будет сложно вернуться к прежней централизации, и вообще неизвестно, произойдёт ли это, пишет польский журналист Марчин Герман. В издании Niezalezna он отмечает: Россия не распадётся, но в ней произойдут серьёзные изменения.
Niezależna: коронавирус позволит России стать федерацией не в теории, а на практике
Reuters

«В Польше и других странах ведутся дебаты о том, как будет выглядеть «новая нормальная жизнь» после пандемии коронавируса. Однако в России как-то об этом не говорят. Возможно, потому что страна сейчас находится в центре борьбы с эпидемией, и никому до этого нет дела. Однако есть признаки того, что в России не будет так, как было прежде», — пишет в издании Niezalezna польский журналист Марчин Герман. 

Во время пандемии президент Владимир Путин дал много полномочий округам, республикам и другим субъектам российского государства. «На сегодняшний день Россия стала настоящей, а не теоретической федерацией», — подчёркивает автор. 
 
В статье он рассказывает, что местные власти России закрывают свои регионы от других частей страны, а именно мэр Москвы Сергей Собянин, а не президент Владимир Путин, становится всероссийским лидером борьбы с коронавирусом. 
 
Когда эпидемия закончится, Кремлю будет сложно вернуться к прежней централизации, и неизвестно, произойдёт ли это. Чем дольше это будет длиться, тем больше местные чиновники привыкнут принимать решения за себя. «Я не говорю, что Российская Федерация может развалиться, но в этой стране, вероятно, произойдут серьёзные изменения», — резюмирует в издании Niezalezna польский журналист Марчин Герман. 
 
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источник
niezalezna.pl Польша Европа
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Владимир Путин Россия Сергей Собянин федерализация эпидемия
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