Independent: эксперты ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса

Коронавирусная инфекция остаётся крайне опасной несмотря на то, что многие страны начинают ослаблять карантинные меры, заявляют во Всемирной организации здравоохранения. Как сообщает The Independent, эксперты ВОЗ считают, что пока COVID-19 переболело слишком мало людей для приобретения достаточно стойкого иммунитета у населения — а значит вирус может распространиться снова.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что «худший» этап пандемии коронавируса «ещё впереди», поскольку несмотря на ослабление карантинных мер в некоторых странах, значительная часть населения остаётся под угрозой заражения, пишет The Independent.



По данным газеты, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что даже в наиболее пострадавших от коронавируса регионах коронавирусной инфекцией заразилось менее 3% людей, что говорит о том, что развитие у значительной части населения иммунитета к патогену маловероятно.



Как отмечается в материале The Independent, инфекционист Мариа ван Керхове, которая руководит внутри ВОЗ борьбой с коронавирусом, подтвердила, что, по предварительным данным, количество заражённых вирусом людей оказалось ниже ожидаемого. «Нам обязательно нужно сохранять бдительность, поскольку, как мы сейчас понимаем по серологическим исследованиям — исследованиям ранним, со всеми их ошибками и ограничениями, — заразилась на самом деле меньшая доля людей. А это означает, что значительная часть населения остаётся уязвимой, и вирус может вновь распространиться», — цитирует газета ван Керхове.

По мнению чиновницы, имеющиеся данные показывают, что страны, ослабляющие сейчас меры социального дистанцирования, обязательно должны делать это «медленно, поэтапно и под контролем, а также создать системы и выделить людей для выявления новых случаев, обнаружения вируса, поиска контактировавших с заражёнными лиц и создания мест, где им можно будет безопасно оказать помощь».

Ранее в ВОЗ уже предупреждали, что слишком ранняя отмена карантинных мер может вызвать «смертельно опасное возвращение» коронавирусной инфекции, пишет The Independent. В частности, Тедрос Аданом Гебрейсус заявил в понедельник: «Мы хотели бы вновь подчеркнуть, что снятие ограничений в какой бы то ни было стране не будет означать конец эпидемии. Чтобы остановить эпидемию, потребуются продолжительные усилия со стороны отдельных людей, сообществ и правительств по подавлению и взятию под контроль этого опасного вируса. Так называемые карантинные меры могут помочь замедлить темп эпидемии в конкретной стране, однако прекратить её лишь при помощи таких шагов не получится. Странам необходимо сейчас сделать всё возможное, чтобы иметь способность находить, проверять, изолировать и оказывать помощь каждому заражённому, а также находить всех контактировавших с ними лиц».

Гебрейсус также предупредил, что от коронавирусной инфекции погибнет ещё много людей. «Поверьте, худшее ещё впереди», — заявил он, общаясь с журналистами в Женеве. «Мы с первого дня предупреждали, что с этим дьяволом нужно бороться всем», — добавил он.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире на данный момент составляет около 2,5 млн, однако ожидается, что тестирование на антитела к патогену выявит ещё много людей, которые переболели коронавирусной инфекцией без диагноза или же перенесли её без симптомов, пишет The Independent. Всего нынешняя пандения унесла жизни 171 тыс. человек, напоминает корреспондент газеты. Между тем, ряд стран, включая Германию, Данию, Новую Зеландию и Индию, уже начали смягчать карантинные меры или объявили об их скором смягчении, подчёркивает журналист.