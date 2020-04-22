Guardian: после коронавируса миру грозит проблема голода

В ООН эксперты обеспокоены тем, что из-за коронавируса могут быть нарушены каналы производства и распространения продуктов питания, а также что люди могут потерять работу, а цены при этом вырастут. В итоге, по их оценкам, в этом году с проблемой голода могут столкнуться около 265 миллионов человек, пишет Guardian.

Из-за коронавируса около 265 миллионов человек по всему миру окажутся на грани голода, если не предпринять особые меры, предупредили эксперты ООН. При этом в прошлом году проблемы с едой испытывали вдвое меньше людей — около 130 млн, пишет Guardian.

В частности, голод угрожает тем, кто может получить пропитание, только если работает. Из-за мер по самоизоляции и глобальной экономической рецессии у них уже выбита почва из-под ног, заявили в ООН. Там призвали принять коллективные меры по борьбе с этой угрозой. Ведь в некоторых странах придётся выбирать: спасать людей от коронавируса или от голода.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присоединился к призывам принять меры: «В наши времена огромных глобальных вызовов от конфликтов, климатических шоков до экономической нестабильности мы должны вдвое увеличить наши усилия по борьбе с голодом и недоеданием. У нас есть инструменты и знания. Нам нужна политическая воля и приверженность лидеров и государств».

В докладе ООН говорится о том, что в мире может повториться резкий рост цен на еду, который был в 2007-2008 годах. Из-за него разразились политические волнения, последствия которых до сих пор ощущаются в разных странах Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Эксперты опасаются, что до сих пор почти нет поставок гуманитарной помощи, которую необходимо передавать по воздуху, ведь наземное сообщение во многих регионах нарушено. По их оценкам, на это $350 млн необходимы прямо сейчас, но в фонды поступила только четверть этих денег.

Пока неясно, как проходит эпидемия в развивающихся странах, ведь там не проводится повсеместное тестирование, а система здравоохранения перегружена. Особую озабоченность экспертов вызывают люди, работающие в серой зоне экономики, а также 79 млн беженцев и вынужденных переселенцев. И без того сложная ситуация складывается в странах, где разворачиваются конфликты, или где царят сложные климатические условия.

Если же из-за болезни будет не хватать рабочей силы, то нарушатся и цепочки производства еды, могут вырасти цены, а покупательская способность, наоборот, упадёт. Из-за мер по самоизоляции люди не могут заниматься посадкой и выращиванием культур, работать с подённой занятостью и продавать продукты, то есть зарабатывать на пропитание.

Из позитивных факторов эксперты отмечают ожидание хорошего урожая основных культур, хотя из-за мер по борьбе с распространением коронавируса будет сложнее с логистикой, пишет Guardian.