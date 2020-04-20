Tysol: ожидания напрасны — кризис в России не обернётся новой Смутой

Не стоит тешить себя надеждами, что нефтяной кризис в сочетании с пандемией коронавируса «ввергнет царя и бояр в великую Смуту», что повлечёт за собой прогрессивные изменения в стране, пишет польский журналист Михал Брушевский. На портале Тysol он объясняет: многие кризисы прошли через территорию России, но сущность Москвы осталась прежней с той лишь разницей, что сегодня политики в Кремле носят бейсболки вместо шапки Мономаха.

Когда цена за баррель нефти падает до рекордно низкого уровня, нефтяной картель в конце концов должен сесть за стол. Это в свою очередь означает, что у Москвы скоро будут серьёзные проблемы. Нефтяной кризис в сочетании с пандемией коронавируса многие эксперты расценивают как очевидное землетрясение, которое вскоре ввергнет царя и бояр в повторный период Смутного времени, пишет на портале Тysol польский журналист Михал Брушевский.

Выдающийся эксперт по России Марек Будзиш выдвинул тезис о том, что с настоящим кризисом Москве ещё придётся столкнуться. «С его классным аналитическим аргументом, который поддерживает вышеприведённое утверждение, можно только согласиться, и, безусловно, Будзиш прав. Я не хочу повторять аналитические тезисы экспертов, касающиеся экономической ситуации в Кремле», — предупреждает он.

При этом автор хочет рассмотреть в статье нынешнее и будущее положение Москвы в более широком цивилизационном спектре. «Не стоит обсуждать, ударит ли слияние пандемического и нефтяного кризисов по карману России, потому что это уже произошло», — подчёркивает журналист.

Отсрочка военного парада 9 Мая на неопределённый срок, независимо от причины этого решения — символическая царапина на имидже Кремля, и дело не в дате, а в значении. Ежегодный парад в День Победы является демонстрацией военной мощи Российской Федерации и, в принципе, самым важным моментом, когда новый-старый президент Путин может напрячь свои мускулы перед всем миром. День «бодибилдинга и геополитики» на этот раз не состоится, отмечает Михал Брушевский.

Он предлагает вернуться к предположениям и объясняет, что двойной российский кризис, вопреки всем желаниям, ничего не изменит в России. «Многие кризисы прошли через территорию России, но кроме деталей, они не никак не изменили метаполитическую сущность Москвы. Времена изменились, политики в Кремле носят бейсболки вместо шапки Мономаха, но это только упаковка, тогда как внутри всё остается неизменным — как и в матрёшке, они скрывают своё изображение под имитационным слоем», — рассказывает он.

«В России было много кризисов. Есть даже поговорка: снявши голову, по волосам не плачут. Нефть нефтью, бюджет бюджетом, но за убытки будут платить те, кто платит за всё в России, будь то крестьянин, кулак или горожанин. Самое страшное, что всякий раз, когда царю и боярам нечего дать русскому крестьянину, они вручают ему винтовку и указывают на врага», — резюмирует на портале Тysol польский журналист Михал Брушевский.