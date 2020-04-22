Sky News: вирус пришёл в Россию с запозданием, но его распространение набирает силу
Постоянный представитель Китая при ООН и генконсул КНР Чжан Цзюнь передал властям Нью-Йорка защитные маски и перчатки.
Уже в мае частные лаборатории в России могут предложить людям сдать анализ на антитела к коронавирусу, пишет газета «Известия».
Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
В Забайкальском крае в заказнике «Цасучейский бор» горит более 700 гектаров тайги. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов.
Президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал, что его пугает ситуация с тем, как некоторые люди в мире устраивают пикеты против самоизоляции.
Число случаев коронавируса в Мурманской области достигло 509. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Президент США Дональд Трамп планирует подписать распоряжение о приостановке иммиграции на 60 дней в среду, 22 апреля.
В Казань прибыл самолёт «Уральских авиалиний» с 171 российским туристом из индийского Гоа. Все они останутся под наблюдением в Татарстане на две недели.
Верховный суд России разъяснил вопросы применения составов преступлений и административных правонарушений, которые связаны с нарушением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Американский госпитальный корабль ВМС Comfort покинет Нью-Йорк, где находился для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
Число погибших в результате стрельбы в Канадском Портапике возросло до 23. Об этом сообщили в полиции провинции Новая Шотландия.
Президент США Дональд Трамп временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.
Российская экономика будет постепенно восстанавливаться после эпидемии коронавируса, «отскока» не будет. Об этом в эфире Первого канала заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет.
Российский футбольный судья Сергей Карасёв выразил мнение, что приостановка сезона из-за пандемии коронавируса не сильно скажется на физических кондициях его коллег.
Американский сенат принял пакет поддержки экономики страны объёмом $484 млрд в связи с пандемией коронавируса.
Надежда Мелешко, супруга белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко, у которого обнаружили коронавирус, рассказала о состоянии своего мужа.
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
Теннисист Роджер Федерер высказался о своём восстановлении после травмы колена.
Бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Дмитрий Мелешко прокомментировал информацию о заражении коронавирусом.
В Словакии одобрили меры по ослаблению карантина, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции. Например, с 22 апреля в стране можно будет заниматься спортом на стадионе и покупать продукты на рынке.
В Соединённых Штатах число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 814 587.
Министерство спорта России намерено начать восстановление тренировочной деятельности спортсменов поле прохождения пика пандемии коронавируса.
Знаменитый в недавнем прошлом российский хоккеист Сергей Гончар скептически оценил уровень компетенции спортсменов по части политики.
В Московской области водители грузовых транспортных средств смогут ездить с 22:00 до 06:00 без цифровых пропусков.
Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике может состояться в Москве в период с 31 октября по 8 ноября.
Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 21 апреля, объявит, что США приостанавливают выдачу грин-карт — постоянных видов на жительство. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Игрок лондонского «Челси» Антонио Рюдигер взял на себя оплату трёхмесячного питания ряда сотрудников госпиталя в Берлине, где он появился на свет в 1993 году.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы» оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов признался, что к нему проявлял интерес немецкий «Аугсбург».
Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба столицы по коронавирусу в Telegram-канале.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о целях, которые преследует в работе наставника.
Командир экипажа МКС-62 и ТПК «Союз МС-15» космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка принял участие в эксперименте «Созвездие», направленном на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС на специализированном тренажёре «Выход-2».
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает невозможным полное отсутствие государственной поддержки в отечественном спорте
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» допустил продление режима самоизоляции в регионе на майские праздники.
Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал законопроект о создании Единого федерального информационного реестра (ЕФИР).
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов считает, что игрокам Национальной хоккейной лиги понадобится время, чтобы прийти в форму после карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Доля вызовов с подозрением на мошенничество выросла на треть во время режима самоизоляции в России.
Фонд развития ЖКХ выделит дополнительные средства для ускорения расселения аварийного жилья в Карелии.
Административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии.
Экс-футболист сборной России Александр Кержаков вспомнил, как отказал французскому ПСЖ.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл француза Максима Вашье-Лаграва на онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational.
Правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал ситуацию с кредитными каникулами.
Министр образования Пермского края Раиса Кассина прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин оценил перспективы цифровых пропусков.
В Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.
В Тверскую область планируют поставить 70 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких в первой половине мая.