Sky News: вирус пришёл в Россию с запозданием, но его распространение набирает силу

В России позже других стран начался всплеск заболеваемости коронавирусом, а значит, было время подготовиться к нему, считает корреспондент Sky News Диана Магней. Сейчас же власти сделали ставку на массовое тестирование, и есть шансы, что Россия пойдёт по более лёгкому немецкому сценарию.

Каждое утро на кухне этого ресторана сети грузинской кухни кипит работа. Шашлык и свежеиспечённые хачапури, сырные, пышные. Все они аккуратно упаковываются и отправляются в две московские больницы. И всё это бесплатно.

ХАТУНА КОЛБАЯ, директор «Саперави»: Они борются за наши жизни, за наше будущее. И это единственный шанс, как мы с командой можем помочь, сделать что-то. Мы не можем сейчас встать с ними плечом к плечу, но хоть вот так мы хотим им сказать наше спасибо.

Многое делается на пожертвования. Эта сеть — одна из немалого списка ресторанов, которые, несмотря на режим самоизоляции, встают в очередь, чтобы накормить работников московских больниц. А медикам нужна вся еда и энергия, которые им доступны. Вирус в Россию пришёл с запозданием, но сейчас он точно здесь есть. Случаев становится всё больше — за неделю в три раза. И нет никаких признаков того, что темпы идут на спад. Большинство из заболевших находятся в Москве, но цифры растут и по всей этой большой стране. И это несмотря на три недели самоизоляции.

Власти решили добавить конкретики к призывам остаться дома с помощью введения цифровых пропусков для любых поездок. Силы спецназа на контрольно-пропускных пунктах и армия, готовая вмешаться.

Но если ключом к победе над вирусом было бы массовое тестирование, то Россия говорит, что сделала большое количество анализов — два миллиона. Половина из них были проведены за последние несколько дней тем, у кого нет симптомов. Частично это взяли на себя частные клиники. Они берут анализы у тех, у кого государство не берёт, тех, кто не находится в категории риска.

ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Что вы скажете по поводу точности?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИНИКИ: Она порядка 96%.

ДИАНА МАГНЕЙ: Вы так считаете?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИНИКИ: Ну, здесь есть вопрос...

Власти говорят, что точность 98%. Но даже главный московский врач по коронавирусу говорил, что она гораздо ниже.

ДИАНА МАГНЕЙ: Одна из проблем, связанных с отсутствием свободы СМИ в России, в том, что нет возможности задать властям вопрос в отношении того, что они говорят: в отношении цифр, стратегии. Здесь нет ежедневных пресс-конференций, как в Великобритании. Так что сложно сказать: то ли они не знают цифр, то ли они дают правильные цифры, то ли берут их из воздуха. А доктора в основном слишком заняты или слишком запуганы, чтобы давать комментарий.

В своём пасхальном обращении президент Путин выглядел расслабленно и пытался создать впечатление, что всё под контролем.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой.

Но обычно между ростом случаев заболевания и случаев смерти есть временной промежуток. Пока рано говорить, пойдёт ли Россия по немецкому сценарию, где при массовом тестировании был низкий уровень смертности, или же будет всё хуже. Коронавирусу потребовалось время, чтобы сюда добраться: по меньшей мере, у Кремля должно было быть время, чтобы подготовиться.

Диана Магней, Sky News, Москва.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2020 года.