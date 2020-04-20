СТРАНА: украинский ветеран дивизии СС вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения

03:00 На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице Материалы по заражению коронавирусной инфекцией в Центральной городской клинической больнице №1 в Екатеринбурге переданы для проверки в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков.

03:00 СМИ: «Динамо» интересуется футболистом «Спартака» Руденко Нападающий московского «Спартака» Александр Руденко, который на правах аренды выступает за столичное «Торпедо», попал в сферу интересов двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Число заразившихся COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 10 тысяч Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 10 тыс.

03:00 Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США. По его словам, с американскими партнёрами был заключен контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ.

03:00 Путин поддержал идею о первоочередной вакцинации медперсонала Президент России Владимир Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19, когда она появится, в первую очередь медицинских сотрудников.

03:00 Селюк: Кокорину лучше уйти в чемпионат Испании Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова нападающего «Сочи» Александра Кокорина об интересе к нему со стороны итальянских клубов.

03:00 Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу Конфедерация труда России (КТР) предложила правительству страны распространить действие постановления о пособии по безработице для оставшихся без работы из-за эпидемии коронавируса на людей, которые работали без оформления трудовых отношений. С текстом документа ознакомился RT.

03:00 Биатлонист Волков завершил спортивную карьеру Чемпион мира по биатлону Алексей Волков завершил спортивную карьеру.

03:00 Путин пообещал выделить допресурсы на вакцину от коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что власти готовы выделить дополнительные ресурсы на организацию производства и доставки вакцины от коронавирусной инфекции.

03:00 Правление СБР не обсуждало вопрос отставки Драчёва Правление Союза биатлонистов России (СБР) на своём заседании не обсуждало вопрос отставки главы организации Владимира Драчёва.

03:00 Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

03:00 На Украине неизвестный пытался поджечь синагогу Депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал полицию разобраться с попыткой поджога синагоги в Херсоне.

03:00 Асад и Зариф обсудили политическое урегулирование в Сирии Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели встречу в Дамаске, в ходе которой обсудили политическое урегулирование в САР.

03:00 Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 33 000 Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах превысило 33 тыс.

03:00 Каноист Штокалов всё ещё не получил бронзовую медаль ОИ-2016 Российский каноист Илья Штокалов сообщил, что до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

03:00 Ласицкене, Сидорова и Шубенков получили призовые за ЧМ спустя полгода Российские легкоатлеты, завоевавшие медали на чемпионате мира — 2019, получили свои призовые выплаты только спустя полгода.

03:00 В Госдуме оценили предложение обучать студентов педвузов работе онлайн Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова прокомментировала предложение ввести в педагогических вузах России дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.

03:00 Асад заявил о попытках США использовать ситуацию с коронавирусом Президент Сирии Башар Асад заявил о попытках США использовать пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в политических целях.

03:00 Федун не считает разумным вариант возобновления РПЛ без зрителей Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о возможном возобновлении чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) при пустых трибунах.

03:00 В России рассказали об особенности очагов коронавируса в стране Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал об особенности очагов коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

03:00 В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.

03:00 В России выявлено 285 очагов заражения коронавирусом Более 280 очагов заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании под руководством российского лидера Владимира Путина.

03:00 Федун назвал трансфер Шюррле в «Спартак» провалом с финансовой точки зрения Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».

03:00 В Адыгее ликвидировали масштабное возгорание травы В ГУ МЧС России по Адыгее заявили, что пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 5 га.

03:00 Эксперт прокомментировал ситуацию с переводом сотрудников на удалёнку HR-специалист Александр Перцовский прокомментировал ситуацию с переводом сотрудников на удалённую работу.

03:00 Собянин назвал «достаточными на данном этапе» принятые меры в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ограничительные меры, принятые в столице в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, достаточными на данном этапе.

03:00 СБР утвердил Королькевича и Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило кандидатуры Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на должности старших тренеров сборной России по биатлону.

03:00 Тральщики ЧФ провели учения на морском полигоне боевой подготовки Тральщики Черноморского флота разминировали морской полигон в рамках плановых учений.

03:00 Глава МЧС заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами в России Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами в стране.

03:00 Назван средний возраст больных коронавирусом в России Средний возраст заражённых коронавирусной инфекцией в России — 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании под руководством президента Владимира Путина.

03:00 Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.

03:00 Марко заявил, что вторая гонка «Формулы-1» в Австрии может пройти в среду Спортивный консультант команды Red Bull Хельмут Марко подтвердил информацию, что в начале июля на австрийской трассе «Ред Булл Ринг» могут пройти две гонки «Формулы-1» подряд, одна из которых — в будний день.

03:00 Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ведомство не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году.

03:00 В Госдуме рассказали об идее упростить получение разрешений на учёбу иностранным школьникам Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала об инициативе по упрощению получения разрешения на учёбу иностранных старшеклассников в российских школах.

03:00 Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в российских регионах.

03:00 Инфекционным больницам Подмосковья направят ещё 750 млн рублей на койки для пациентов с коронавирусом Инфекционным больницам Московской области направят ещё 749,4 млн рублей на покупку коек для пациентов с коронавирусом. Средства предоставлены из федерального бюджета.

03:00 Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Курганской области Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Курганской области в ближайшие дни.

03:00 Число онлайн-платежей за услуги ЖКХ в Подмосковье выросло на 54% Количество онлайн-платежей за услуги ЖКХ в Московской области выросло на 54% в период режима самоизоляции.

03:00 Гендиректор «Зенита»: тренеры считают, что за две-три недели футболисты могут войти в игровой тонус Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказал мнение о возможных датах возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и сроках, необходимых игрокам для подготовки к играм.

03:00 Медведев: всем клубам будет тяжело играть без зрителей Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказал мнение, что всем командам будет тяжело, если оставшиеся туры Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут без зрителей.

03:00 Путин: пик заболеваемости коронавирусом впереди Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране ещё впереди.

03:00 Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении пилота SSJ-100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево.

03:00 На Украине проводят антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров в стране.

03:00 Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля Видеоконференция представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) запланировано на 24 апреля.

03:00 Юлия Пересильд рассказала о роли в сериале «Зулейха открывает глаза» Актриса Юлия Пересильд рассказала об отношении к своей героине в сериале «Зулейха открывает глаза».

03:00 Суд Лондона перенёс дату слушания по экстрадиции Тинькова в США Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенёс дату слушания по экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США.

03:00 Число посещений портала «Культура.рф» достигло 250 тысяч в день в период режима самоизоляции Количество посещений портала «Культура.рф» достигло 250 тыс. в день в период режима самоизоляции, заявила министр культуры России Ольга Любимова.

03:00 Росгвардия получит почти 1,3 млрд рублей на медицинское обеспечение Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Матерацци рассказал, как на коленях просил Роналдо остаться в «Интере» Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился воспоминаниями о переходе легендарного бразильского форварда Роналдо в мадридский «Реал»