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СТРАНА: украинский ветеран дивизии СС вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Западной Украине прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного рыцарским крестом. Как передаёт «СТРАНА», в момент награждения Наконечный расчувствовался и рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.
СТРАНА: украинский ветеран дивизии СС вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения
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В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного. Как пишет «СТРАНА», 95-летнему нацисту вручили рыцарский крест дивизии.
 
Видеозапись торжества опубликовал в своём Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
 
 
Долинский обратил внимание подписчиков на то, как в момент награждения Наконечный рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.
 
Наконечный воевал в дивизии «Галичина» в течение 1941—1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания «Почётный гражданин Калуша».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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