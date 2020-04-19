NBC: американские врачи заподозрили связь между коронавирусом и инсультом

Коронавирус может оказывать негативное влияние на мозг. Такое предположение сделала группа врачей в одном из нью-йоркских госпиталей. Они обратили внимание на необычную корреляцию между заражением COVID-19 и инсультами, сообщает NBC News.

Когда в марте в Нью-Йорке заражённые коронавирусом пациенты с лёгочной недостаточностью стали заполнять отделения интенсивной терапии, врачи в Mount Sinai заметили рост ещё одного тревожного показателя — инсультов.

ДЖОАННА ФИФИ, нейрохирург госпиталя MountSinai: Мы увидели беспрецедентное увеличение числа пациентов с инсультом крупных сосудов, которые поступали в систему здравоохранения.

45 инсультов за четыре недели, что, по словам нейрохирурга Джоанны Фифи, почти в три раза выше обычных показателей. Половина пациентов были инфицированы COVID-19 и оказались на 12 лет моложе типичных пострадавших от инсульта.

СТЕФАНИ ГОСК, корреспондент NBCNews: Насколько это вас удивило?

ДЖОАННА ФИФИ: Мы были очень удивлены. Все в нашей команде обратили на это внимание и предположили, что должно быть существует определенная корреляция между COVID-19 и инсультом.

Этот разрушительный вирус продолжает окружать множество вопросов. Среди них, что именно он делает с мозгом? Ограниченное исследование 214 пациентов с COVID-19 в Китае показало, что более чем у трети наблюдались неврологические симптомы. Самыми распространёнными стали утрата вкуса и обоняния, головокружение, головные боли и даже потеря сознания, а в редких случаях — инсульты.

НИКОЛЬ ХАТЧЕРСОН, медсестра: Очевидно, я не могу передать словами, каким прекрасным человеком был мой отец.

Медсестра Николь Хатчерсон говорит, что она почувствовала тревогу во время визита к своему 82-летнему обычно физически активному отцу. Казалось, что он находился под действием успокоительных препаратов.

НИКОЛЬ ХАТЧЕРСОН: Он выглядел потерянным, словно не находился с нами. Его взгляд был пустым.

Через несколько дней после смерти у него диагностировали COVID-19. Неясно, случился ли с ним инсульт. Теперь его мозг стал частью исследования, которое призвано установить, какие неврологические повреждения вызывает вирус.

НИКОЛЬ ХАТЧЕРСОН: Он бы хотел помочь любому, кто нуждается в помощи.

В Mount Sinai начали выдавать разжижающие кровь препараты некоторым заражённым вирусом пациентам, чтобы предотвратить инсульт.

ДЖОАННА ФИФИ: У нас находится 33-летняя пациентка, у которой ранее было проблем со здоровьем. И она почувствовала слабость в руках и онемение. И в таком состоянии она находилась дома больше одного дня, прежде чем позвонить 911. Из-за того, она медлила, её ждут долгосрочные осложнения.

Молодая женщина не хотела подхватить вирус в пункте неотложной помощи. Она не понимала, что уже им заражена.

Стефани Госк, NBC, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2020 года.