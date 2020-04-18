SRF: защитники природы опасаются радиации от чернобыльского дыма в Киеве

Ветер принёс в Киев дым тлеющих вокруг аварийной Чернобыльской АЭС пожаров, сообщает швейцарский телеканал SRF. Столица Украины находится на расстоянии всего 70 км от зоны отчуждения. Власти уверяют, что причин для беспокойства нет, однако в Гринписе считают, что официальные данные измерений сильно занижены. Кроме того, нет никакой информации о количестве поднятых и распространённых пожаром радиоактивных изотопов.

Сильный ветер принёс дым тлеющих вокруг аварийной Чернобыльской АЭС пожаров в украинскую столицу, сообщается на сайте швейцарского телеканала SRF.

«В Киеве есть только дым, никакой радиации», — заверил через Facebook мэр города и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко. Киев находится на расстоянии около 70 км от чернобыльской зоны отчуждения. Ранее власти города советовали людям закрыть окна и не выходить на улицу.

Организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» выразила обеспокоенность ситуацией с пожарами незадолго до 34-й годовщины аварии на ядерном реакторе электростанции. Представители организации считают, что в результате пожаров существенные массы радиоактивных изотопов переместились в пространстве. При вдыхании частицы могут оседать внутри организма, что приводит к раковым заболеваниям.

По данным измерений немецкого посольства в Киеве, для беспокойства нет причин. С точки зрения немецкого Федерального ведомства по защите от радиации, фиксируемые измерения не вызывают опасений.

Как сообщает служба по чрезвычайным ситуациям, в зоне отчуждения продолжаются работы по тушению пожаров. Около 1100 пожарных при поддержке вертолётов тушат оставшиеся на отдельных участках очаги тления.

По официальным данным, за почти две недели пожаров выгорело около 11,5 тыс. га. По версии защитников природы из организации «Гринпис», реальные цифры в 4 раза выше. «Значительная часть площадей со взрыва атомного реактора в 1986 году загрязнена цезием 137, плутонием 239 и стронцием 90, — заявили в Гринписе. — До сих пор нет никаких данных о том, сколько излучения было поднято и перенесено дальше пожаром». Причиной пожара считается поджог.

За последние годы в ненаселённых областях закрытой зоны часто случались пожары. После взрыва одного из реакторов тогда ещё советской Чернобыльской АЭС в 1986 году подвергшиеся радиоактивному заражению участки территории вокруг руин электростанции были закрыты. Десятки тысяч людей были вынуждены переехать. Тем не менее, эта область уже много лет доступна для посещения туристов, отмечает швейцарский телеканал SRF.