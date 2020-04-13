Bloomberg: в целях борьбы с пандемией — Китай ужесточает погранконтроль с Россией

Северная провинция Китая Хейлунцзян ужесточила контроль на границе с Россией с целью сдержать распространение пандемии, так как у всё большего количества китайцев, возвращающихся из этой страны, подтверждается коронавирус, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, китайские власти организовали на границе круглосуточное патрулирование, закрыли транзитный порт, а также подтянули в регион дополнительные медицинские кадры, переоборудовав одно из зданий во временную больницу.

Самая северная провинция Китая Хейлунцзян ужесточает пограничный контроль с целью сдержать распространение инфекции из соседней России, так как всё больше китайцев, возвращающихся из этой страны, являются носителями коронавируса, пишет Bloomberg.



По имеющимся данным, власти провинции начали круглосуточное патрулирование границы. На прошлой неделе Китай и Россия договорились закрыть приграничный порт на реке Раздольная — главный КПП для сухопутного транзита.



После того как Китаю удалось погасить вспышку коронавируса с помощью драконовских мер у себя в стране, Пекин занялся профилактикой повторного заражения из других источников. Вместе с тем, Россия является одним из наиболее вероятных мест, откуда могут прибыть заражённые.



Хотя граница между двумя странами длиной более чем 3 тыс. км, по большому счёту, уже на замке, провинция предпринимает меры для повышения уровня безопасности в регионе. Харбин, столица Хейлунцзяна, на днях ужесточил правила, увеличив срок карантина для гостей определённых категорий до 28 дней.



Кроме того, Китай переделал офисное здание неподалёку от границы в импровизированную больницу, готовую к новому скачку количества больных. Китайский центр контроля и профилактики заболеваний выделил экспертов для того, чтобы увеличить скорость тестирования, в то время как в импровизированную больницу отправили докторов и медсестёр, которые в том числе имеют опыт борьбы с вирусом в провинции Хубэй.



Китайцы, которые живут и работают в России, начали в больших количествах возвращаться домой через провинцию. При этом к моменту пересечения границы более сотни человек подхватили коронавирус. Большинство из них воспользовались рейсом Москва — Владивосток, после чего отправились к порту на реке Раздольная, где их проверили на болезнь.



Тем временем Китай сократил количество прибывающих из-за границы рейсов до показателя всего один в неделю для иностранных перевозчиков. На борту одного самолёта из России, который прилетел в Шанхай в субботу, находился 51 пассажир с коронавирусом, что говорит о том, что вспышка, оказывающая давление на медслужбы Москвы, грозит перекинуться и на Китай.