Sun: держаться подальше — исследователи смоделировали распространение коронавируса в супермаркете

Учёные выяснили, как далеко коронавирус может «путешествовать» в помещении, и обнаружили, что облако капель будет заражать других посетителей супермаркета даже после того, как больной человек его покинул. Как пишет The Sun, исследователи говорят, что лучший способ избежать заражения вирусом — держаться подальше от оживлённых общественных мест, таких как магазины и вокзалы.

Учёные создали компьютерную симуляцию, чтобы изучить, как далеко вирус может «путешествовать» в помещении, и обнаружили, что облако капель будет заражать других посетителей супермаркета даже после того, как больной человек его покинул. Как пишет The Sun, специалисты исследовали, как мелкие аэрозольные частицы переносятся в воздухе при выбросе из дыхательных путей при чихании, кашле или даже разговоре.

Они отметили, что «в исследуемой ситуации аэрозольное облако распространяется за пределы непосредственной близости от кашляющего человека и при этом растворяется».

«Однако этот процесс может растянуться на несколько минут. Чрезвычайно мелкие частицы не оседают на пол, а, наоборот, перемещаются в воздушных потоках или остаются в воздухе в одном и том же месте».

Профессор Вилль Вуоринен из Университета Аалто в Финляндии рассказал: «Тот, кто заражён коронавирусом, может откашляться и уйти, но оставить после себя чрезвычайно мелкие аэрозольные частицы, передающие коронавирус. Тогда эти частицы могут попасть в дыхательные пути других людей, находящихся поблизости».

В заявлении, сопровождающем видео, исследователи заявили: «Предварительные результаты показывают, что аэрозольные частицы, переносящие вирус, могут оставаться в воздухе дольше, чем первоначально предполагалось, поэтому важно избегать оживлённых общественных мест. Это также снижает риск капельной инфекции, которая остаётся основным путём передачи коронавируса».

Учёные говорят, что лучший способ избежать заражения вирусом — держаться подальше от общественных мест, таких как магазины и вокзалы.