СТРАНА: гуманитарная помощь — украинцам пропишут таблетки с побочными эффектами
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит в качестве гуманитарной помощи дополнительные 320 тысяч таблеток антималярийного препарата, которым будут лечить больных коронавирусом на Украине. Как пишет «СТРАНА», в препарате есть действующее вещество гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных с атипичной пневмонией.
В министерстве отметили, что препарат будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нём по медицинским показаниям.
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