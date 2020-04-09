Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: немецкие военные концерны отказались помочь стране в борьбе с пандемией

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Оборонные концерны в Германии испытывают давление, пишет Frankfurter Allgemeine. Так, экологи из Greenpeace призвали военную промышленность переориентировать своё производство на выпуск продукции, необходимой для борьбы с эпидемией коронавируса. На это немецкие компании ответили отказом, сославшись на загруженность мощностей, отмечает издание.
FAZ: немецкие военные концерны отказались помочь стране в борьбе с пандемией
Reuters

Военные компании, обеспечивавшие снаряжением немецкую армию, испытывают давление со стороны общества, призывающего их переориентировать своё производство на выпуск медицинского оборудования, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, такое требование выдвинуло движение Greenpeace.

Оборонные концерны, в свою очередь, заявляют, что их производственные мощности загружены и, кроме того, оборонная отрасль относится к ключевым инфраструктурным отраслям страны. Издание отмечает, что в официальном обращении Greenpeace упоминались такие компании, как Rheinmetall, Heckler & Koch и KMW. По мнению организации, в кризисные времена даже оборонные концерны должны переориентировать своё производство под нужды борьбы с пандемией коронавируса.
 
Как отмечает Frankfurter Allgemeine, руководство Heckler & Koch дипломатично отреагировало на письмо Greenpeace, однако сослалось на полную загруженность производственных мощностей. При этом в компании отметили, что косвенно помогают защищать здоровье граждан, способствуя поддержанию закона и порядка на территории Германии.
 
Что касается производителя танков KMW, то представители фирмы отметили, что у них нет ни достаточной компетенции, ни свободных ресурсов для производства медицинского оборудования. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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