SRF: Швейцария подключила к борьбе с пандемией «коллективный разум»

Несмотря на карантин в Швейцарии провели онлайн-форум для программистов, жаждущих помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает SRF. Участникам мероприятия предоставили 48 часов на поиск интересных решений и презентацию проекта. Местный Минздрав надеется, что в результате удастся найти идеи, которые можно будет применить на практике.

Нет, хакатон — это не соревнование лесорубов*, а мероприятие, на котором обычно группы программистов и других креативщиков за определённое время должны найти цифровое решение конкретной проблеме. Но сейчас всё необычно. И всё же на этих выходных в Швейцарии проходит «Хакатон против вируса», на котором участники, находясь на дому, придумывают методы борьбы с коронавирусом. Репортаж Пирмин Росс.

ЛОРЕНА ПЕРИН, участница хакатона: Давайте быстро выясним, кто хочет работать во второй группе, а кто в четвёртой?

Лорена Перин — одна из 4600 участников хакатона. С 12 другими незнакомыми ей людьми она разрабатывает цифровые и аналоговые решения для преодоления нынешнего кризиса.

ЛОРЕНА ПЕРИН: Мы участвуем в испытании, задача которого заключается в том, чтобы понять, какие выводы можно сделать из нынешнего кризиса? И как мы сможем использовать этот опыт в будущих сценариях? Один из возможных продуктов, который мы обсуждаем, это книга. Это может быть швейцарская книга, в которой мы соберём разные истории о том, чему мы научились.

Используя коллективный разум и поддерживая связь по интернету, они ищут решение проблемам в различных категориях. Как обеспечить наилучшую защиту тем, кто входит в группу риска? Как остановить распространение вируса? И что будет после кризиса?

ЛЕА ГРЮТЕР, модератор хакатона: Добро пожаловать обратно на стрим со мной и Робом. Доброе утро, Роб.

Периодически через онлайн-трансляцию к процессу подключается модератор Леа Грютер и сообщает последнюю информацию. Одна только организация этого онлайн-мероприятия — настоящий марафон.

ЛЕА ГРЮТЕР: Всё хорошо. Мы закончили (смеётся) <…> Тебе одновременно звонят, приходят сообщения на почту и в Slack. И ты уже не ориентируешься, о чём и где идёт речь. За всем следить тяжело, но, если относится к происходящему спокойно и войти в рабочий процесс, начинает получаться.

Даже министр здравоохранения лично обратился к участникам.

АЛЕН БЕРСЕ, министр здравоохранения Швейцарии: Наша цель — увидеть такие идеи, которые бы заставили нас задуматься: хорошо, нам стоит это попробовать, нам нужно это применить.

В этом хакатоне могут принять участие и те, кто не умеет программировать. Время поджимает. У команд есть всего 48 часов для того, чтобы представить проект решения.

ЛОРЕНА ПЕРИН: Я надеюсь, что до вечера завтрашнего дня у нас уже будет прототип, над которым мы сможем продолжить работу.

В заключении самые многообещающие проекты в борьбе с коронавирусом получат призы от жюри.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2020 года.

* немецкое слово hacken означает в том числе «рубить». Отсюда ассоциации с лесорубством (прим. ИноТВ)