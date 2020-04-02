CNBC: «Американцы умирали за вас» — сенатор США призвал Саудовскую Аравию завершить нефтяную войну

Сенатор-республиканец Дэн Салливан, который представляет богатый нефтью штат Аляска, в интервью CNBC призвал саудовцев положить конец ценовой войне на нефтяном рынке. При этом он также предупредил, что стратегические отношения Америки с Саудовской Аравией могут навсегда измениться в том случае, если Эр-Рияд не завершит нынешнюю нефтяную войну.

«Саудовцы действительно спровоцировали шок предложения в самое неподходящее время, — отметил Салливан. — Кризисы подобного рода реально дают понять, кто вам друзья, а кто нет».

Как он сообщил, группа американских сенаторов попытались надавить на Саудовскую Аравию, написав письмо наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, а также пообщавшись по телефону с саудовским послом в Вашингтоне.

«Все сенаторы, которые причастны к этому письму и которые участвовали в общении по конференц-связи с послом, — это ярые сторонники американо-саудовских отношений, — подчеркнул Салливан. — Но это изменится, если саудовцы не начнут играть более конструктивную роль в отношении энергетических рынков».

По словам сенатора, он напомнил послу Саудовской Аравии о том, как в прошлом Америка защищала ближневосточное королевство.

«Мы поддерживали вас, — пересказал он свои слова, обращённые к саудовскому дипломату. — Первая война в Персидском заливе, Саддам Хуссейн готовится прокатиться по вашей стране. Его остановила не саудовская армия. Это сделали 1-я дивизия морской пехоты, 82–я воздушно-десантная дивизия. Американцы умирали в этой войне».

«Они должны активизироваться, иначе стратегические отношения изменятся», — предупредил Салливан, полковник из резерва Корпуса морской пехоты США.

С начала марта цены на нефть резко упали, что было вызвано двойным шоком, вызванным, с одной стороны, пандемией коронавируса, с другой стороны, борьбой мировых нефтепроизводителей.

В начале этого месяца Саудовская Аравия объявила о планах по увеличению добычи после того, как соглашение о сокращении производства нефти среди так называемых стран ОПЕК+ распалось. Против урезания нефтедобычи тогда выступила Россия.

По словам аналитиков, из-за резкого снижение цен на нефть для многих американских компаний дальнейшая деятельность стала невыгодной, пишет CNBC.