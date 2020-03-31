Times: более тёплые зимы отучают россиян от водки

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Макрон: коронавирус грозит смертью Шенгена Ouest-France
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15 дней изоляции недостаточно: главред GT призвал американцев «быть терпеливее, чем Трамп» Global Times
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Fox News: «американский дух» — частные фирмы в США восполняют нехватку масок и аппаратов ИВЛ Fox News
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Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Участница семи шахматных олимпиад и супруга Ароняна австралийка Каолини скончалась от последствий ДТП
Австралийская шахматистка филиппинского происхождения, участница семи олимпиад Арианна Каолини скончалась от последствий ранений, полученных в ДТП.
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Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго рассказал о своём состоянии
Испанский оперный певец Пласидо Доминго, заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал о своём состоянии.
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Скворцова рассказала о противокоронавирусном действии мефлохина
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что препарат «Мефлохин» обладает очень выраженным противокоронавирусным действием.
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Глушаков рассказал о футболке, которую получил от Месси
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о футболке, которую получил от капитана каталонской «Барселоны» Лионеля Месси после матча сборных России и Аргентины в 2017 году.
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Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт 18 апреля на чёртовой Земле
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос по поводу места проведения боя чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедов и американца Тони Фергюсона.
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Число заражённых коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 66 тысяч
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в американском штате Нью-Йорк возросло до 66 500, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
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Резцова: Губерниев не имеет права оскорблять и унижать заслуженного человека
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в очередной раз высказалась о критике комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес.
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В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
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Экс-футболист «Локомотива» Гуренко отреагировал на слова Лукашенко о водке и коронавирусе
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко, который во время игровой карьеры выступал за московский «Локомотив», рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии, а также прокомментировал слова президента страны Александра Лукашенко, посоветовавшего пить водку для профилактики болезни.
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Число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 538
На Украине число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 538.
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Москвичам с хроническими заболеваниями выписывают лекарства на полгода
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что жителям столицы, которые страдают хроническими заболеваниями, выписывают лекарства на полгода.
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Ласицкене: надеюсь, что глава ВФЛА перестанет выставлять меня капризной
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на слова президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко, который заявил, что несколько раз пытался встретиться со спортсменкой.
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В Кении арестовали тренировавшихся во время карантина бегунов
В Кении арестовали 12 легкоатлетов, нарушивших запрет властей на общественные собрания и занятия спортом.
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В ВОЗ сообщили о более 690 тысячах заражённых коронавирусом в мире
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире составляет 693 224.
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Экс-футболист «Спартака» Промес извинился за нарушение карантина
Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес, который ранее выступал за московский «Спартак», извинился за то, что нарушил карантин, введённый из-за распространения коронавируса.
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В Москве 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому
В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому. Об этом в эфире Первого канала заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
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В Азербайджане ограничили возможность выходить из дома
Власти Азербайджана в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничили для граждан возможность выходить из дома до 20 апреля.
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«Зенит» выделит деньги на борьбу с коронавирусом
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что клуб и команда выделят средства на борьбу с пандемией коронавируса.
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В Москве скончались четыре пациента с подтверждённым коронавирусом
В Москве скончались четыре человека в возрасте от 76 до 86 лет, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
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Во Франции число погибших от коронавируса достигло 3024
Во Франции число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 3024.
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Порье готов заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье выразил готовность заменить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с другим американцем Тони Фергюсоном.
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Тарасов поделился мнением о карантине в связи с коронивирусом
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов высказал своё мнение о карантине в связи с эпидемией коронавируса.
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Белый дом сообщил о разговоре Трампа и Путина
Американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласились тесно сотрудничать в рамках G20 по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В мэрии заявили об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что ситуация с самоизоляцией москвичей с целью профилактики распространения в столице коронавирусной инфекции COVID-19 существенно улучшилась.
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Глушаков высказался о нарушении карантина Промесом
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал поступок своего бывшего партнёра по «Спартаку», ныне выступающего за «Аякс», Квинси Промеса, который недавно нарушил карантин.
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В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом
В Московской области скончалась первая пациентка, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
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Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы
Начиная с 31 марта прилёт россиян в Москву из-за границы будет осуществляться только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.
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Глушаков заявил, что не боится заразиться коронавирусом
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как борется с коронавирусом.
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Жан Рено рассказал о работе с Люком Бессоном
Французский актёр Жан Рено рассказал о работе с режиссёром Люком Бессоном.
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В Госдуме прокомментировали поправки об ужесточении наказания за нарушение карантинных мер
Зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов прокомментировал сообщение о том, что российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер.
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Анализы Нетаньяху на коронавирус показали отсутствие заболевания
Анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19 не выявили заражения у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его ближайшего окружения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.
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Хоакин Феникс рассказал, как готовился к роли Джокера
Актёр Хоакин Феникс рассказал, как готовился к роли Джокера в одноимённом фильме.
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Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Крыму
Синоптики рассказали о погоде в Крыму в ближайшие дни.
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В Воронежской области введут противопожарный режим с 1 апреля
Противопожарный режим начнёт действовать в Воронежской области с 1 апреля.
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Политолог оценил меры властей Петербурга по поддержке горожан на фоне пандемии коронавируса
Политолог Владимир Соловейчик, представитель Движения гражданских инициатив, оценил меры властей Санкт-Петербурга по поддержке горожан на фоне пандемии коронавируса.
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В школах Карелии перейдут на дистанционное обучение
В школах Карелии перейдут на дистанционную форму обучения.
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В Петербурге запретили посещать леса и лесопарки
В Санкт-Петербурге запретили посещать леса и лесопарки.
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Жительница Грузии рассказала о ситуации с коронавирусом в стране
Жительница Тбилиси Диана Матиашвили рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.
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В Подмосковье рассказали о мерах поддержки бизнеса
В Московской области рассказали о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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Житель Стамбула прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Турции
Житель Стамбула прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Турции.
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Житель Мексики прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Житель Мехико прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Мексике.
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Юрий Стоянов рассказал, что делает во время режима самоизоляции
Актёр Юрий Стоянов рассказал, что делает во время режима самоизоляции.
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Семикратный чемпион Словакии «Жилина» прекратит существование из-за нехватки средств
Словацкий футбольный клуб «Жилина» объявил о начале процесса расформирования с 1 апреля из-за нехватки средств.
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МЧС продлило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
ГУ МЧС по Москве сообщило, что снег, метель и сильный северный ветер сохранятся в столице до вечера вторника, 31 марта. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
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Повторный анализ экс-футболиста «Зенита» Астафьева показал отрицательный результат
Полузащитник футбольного клуба «Ленинградец» Максим Астафьев, который находился в больнице с подозрением на коронавирус, в ближайшее время вернётся домой.
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В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек
В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
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Лавров и Помпео обсудили пандемию коронавируса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пандемией коронавируса.