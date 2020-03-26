Times: морская пехота США отказывается от танков для эффективного противостояния Китаю и России

Американская морская пехота отказывается от танков, пишет The Times: как пишет издание, причина таких мер заключается в пересмотре роли морпехов. Теперь их главной задачей является не борьба с терроризмом и беспорядками, а противостояние угрозам со стороны КНР и России в Тихом океане. В рамках данной концепции морская пехота должна стать быстрее и манёвреннее, что исключает использование бронетанковых сил.
В феврале 1945 года морская пехота армии США использовала танки «Шерман» в битве за Иводжиму, ставшей одним из решающих сражений в войне с Японией, пишет The Times. 58 лет спустя в 2003 году танки «Абрамс» поддерживали наступление американской морской пехоты на Багдад в ходе вторжения США в Ирак.
Теперь же, впервые со времён Первой мировой войны, морская пехота останется без танков, сообщает издание. За последующие 10 лет все 170 танков «Абрамс», принадлежащих морской пехоте, будут списаны, а три танковых батальона, находящихся в Калифорнии и Северной Каролине будут расформированы.
Причина перемен заключается в том, что в Пентагоне пересмотрели роль морской пехоты, пишет The Times. В 2018 году, вместо противостояния терроризму и беспорядкам, основной задачей морской пехоты стала борьба с опасностями, исходящими от Китая и России.
Целью генерала армии США и командира морской пехоты Дэвида Бергера является превращение своего подразделения в более быструю и манёвренную силу для гипотетической войны в Тихоокеанском регионе. Для такой концепции танки уже не подходят, отмечает издание. Вместо них морская пехота получит эскадрильи боевых дронов: кроме того, в планах есть создание лёгкого боевого корабля-амфибии. The Times также информирует, что личный состав морской пехоты будет сокращён на 16 тыс. военнослужащих.
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