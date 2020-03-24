N-TV: в ФРГ вводят штрафы за нарушение противовирусных мер

03:00
Источник сообщил о штатной посадке всех «заминированных» бортов в России
Три самолёта, получивших анонимные сообщения об угрозе взрыва, совершили штатную посадку в аэропортах России.
03:00
В Подмосковье приостановлена работа досуговых заведений из-за COVID-19
Работа ночных клубов, кинотеатров и иных развлекательных и досуговых заведений в Подмосковье временно приостановлена на период повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Чубайс рассказал об ущербе российской экономике от коронавируса
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ущерб российской экономике от коронавируса COVID-19 будет исчисляться триллионами рублей.
03:00
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
03:00
Черногория закрыла международное и внутреннее пассажирское сообщение
Власти Черногории ввели запрет на международное и внутреннее пассажирское сообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный координационный совет.
03:00
Стала известна схема лечения пациентов с коронавирусом на дому
В Депздраве Москвы рассказали, что пациенты с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в лёгкой форме, не будут госпитализированы.
03:00
Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
03:00
Гэтжи считает, что Макгрегор будет достоин реванша с Нурмагомедовым в случае победы в их поединке
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи считает, что экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору необходимо согласиться на бой с ним.
03:00
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
03:00
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
03:00
Смолов: Рамос сказал, что надо было приезжать в Испанию раньше
Форвард «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов, на правах аренды выступающий за испанскую «Сельту», вспомнил, как его поприветствовал в чемпионате Испании капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос.
03:00
Трамп не сожалеет, что называл коронавирус китайским
Президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет, что называл коронавирусную инфекцию COVID-19, появившуюся в Ухани, «китайским вирусом».
03:00
Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом
Вратарь итальянской «Аталанты» Марко Спортьелло сдал позитивный тест на коронавирус.
03:00
В МИД России уточнили условия вывоза из страны украинцев спецпоездом
В МИД России уточнили, что вывозить из страны спецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия.
03:00
Максимальный штраф за нарушение карантина в Италии возрос до €3 тысяч
В Италии максимальный штраф за нарушение карантина увеличен до €3 тыс.
03:00
Источник: Ледовый дворец в Мадриде переоборудуют в морг для умерших от коронавируса
Ледовый дворец в Мадриде будет перепрофилирован в морг на время пандемии коронавируса.
03:00
Боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Журавлёв сообщил, что террористы заложили взрывные устройства на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в сирийской провинции Идлиб.
03:00
Беглов поручил закрыть бассейны и фитнес-клубы в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о закрытии общественных бассейнов и фитнес-клубов города с 26 марта до 30 апреля 2020 года.
03:00
В столице стартовал онлайн-проект #Москвастобой
Столичный комитет по туризму запустил онлайн-проект #Москвастобой, который позволит горожанам познакомиться с экспозициями музеев и посетить виртуальные экскурсии.
03:00
Школе в Ижевске присвоят имя Калашникова
Ижевской школе №20 присвоят имя конструктора Михаила Калашникова. В настоящее время подписываются соответствующие документы.
03:00
Эксперт оценил решение о дополнительных мерах поддержки российской экономики
Заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о дополнительных мерах поддержки экономики страны.
03:00
Эксперты предупредили о новых кибератаках на фоне ситуации с коронавирусом
Эксперты обнаружили модифицированную версию банковского трояна Ginp, запрашивающую плату за показ заражённых коронавирусом поблизости.
03:00
Эксперт прокомментировал инициативу ограничить выдачу наличных в банкоматах
Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов прокомментировал инициативу введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.
03:00
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
03:00
Спасатели предупредили о штормовом ветре в Петербурге
Спасатели предупредили о штормовом ветре в Санкт-Петербурге в среду, 25 марта.
03:00
В Ленобласти рассказали о дистанционном обучении школьников
В Ленинградской области рассказали о дистанционном обучении школьников.
03:00
Эксперт оценил необходимость поддержки банковского сектора России
Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил необходимость поддержки банковского сектора.
03:00
Эксперт оценил ситуацию на российском валютном рынке
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию на российском валютном рынке.
03:00
В Нижнем Тагиле создали штаб по борьбе с коронавирусом
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о создании профильного оперативного штаба для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
03:00
Захарова рассказала о ситуации с находящимися за границей россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала ситуацию с вывозом находящихся за границей россиян.
03:00
Во Франции число смертей от коронавируса превысило тысячу
Во Франции число умерших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 превысило тысячу человек.
03:00
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости
Президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян дал прогноз относительно спроса на недвижимость из-за падения курса рубля.
03:00
В Госдуме прокомментировали решение ряда банков повысить ставки по ипотеке
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал сообщение о том, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.
03:00
Баскетболист ЦСКА Джеймс раскритиковал Евролигу и Единую лигу ВТБ за намерение доиграть сезон
Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал намерения баскетбольной Евролиги и Единой лиги ВТБ завершить чемпионаты, прерванные из-за коронавируса.
03:00
Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке в России
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко прокомментировала ситуацию на российском рынке кредитования.
03:00
Эксперт оценил идею расширения льготных программ на покупку автомобиля
Автоэксперт Сергей Смирнов прокомментировал предложение Минпромторга об увеличении стоимости автомобилей, которые можно приобрести по льготной программе.
03:00
В СПбГУ заявили о переходе на дистанционное обучение
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в условиях распространения коронавирусной инфекции принял решение полностью отказаться от свободного посещения.
03:00
Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.
03:00
Почти каждый третий тест на коронавирус в Нью-Йорке положительный
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Дебора Биркс сообщила, что в Нью-Йорке и пригородах около 28% тестов дают положительный результат на коронавирус.
03:00
Смолов признался, что Кокорин зовёт его в «Сочи»
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, в настоящее время выступающий за испанскую «Сельту» на правах аренды, рассказал о предложении Александра Кокорина перейти в ФК «Сочи».
03:00
Педерсен призвал к прекращению огня в САР из-за COVID-19
Спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал к полному прекращению огня на сирийской территории из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Эксперт назвал признаки скорой поломки аккумулятора автомобиля
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто назвал признаки скорой поломки аккумулятора.
03:00
Тарасова рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.
03:00
Эксперт дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей
Врач Валентина Жаркова дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей.
03:00
Эксперт рассказал, что может понадобиться одному человеку в течение 10 дней карантина
Генеральный директор международной финтех-компании Twino Ашот Торосян рассказал, что может понадобиться одному человеку в течение 10 дней карантина.
03:00
В Татарстане рассказали о мерах поддержки учителей
В Татарстане рассказали о мерах поддержки учителей, уезжающих на работу в сёла и деревни с населением менее 50 тыс. человек.
03:00
Футболисты «Рубина» вернулись к тренировочному процессу
После пятидневной паузы в тренировочном процессе, связанной с профилактикой коронавирусной инфекции, игроки «Рубина» приступили к индивидуальным физическим упражнениям на клубной базе.
03:00
Бывшая сотрудница больницы предстанет перед судом по делу о смерти младенца в Ставропольском крае
Бывшая акушер-гинеколог Железноводской больницы предстанет перед судом по делу о смерти младенца.
03:00
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 33 м/с в Новороссийске
Во вторник, 24 марта, в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ветра до 19—24 м/с с порывами до 28—33 м/с.