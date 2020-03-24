N-TV: в ФРГ вводят штрафы за нарушение противовирусных мер

За нарушение мер против коронавируса в Германии будут платить денежные штрафы, пишет N-TV: об этом Ангела Меркель договорилась с главами региональных правительств. К примеру, в Северном Рейне — Вестфалии за собрания более двух человек введут штраф в размере €200, а за отказ закрыть бары, дискотеки и фитнес-центры — €5 тыс.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы региональных правительств согласовали ужесточённые меры против коронавируса, сообщает N-TV. За их нарушение вводятся жёсткие штрафы.

В первую очередь специальный каталог штрафов был составлен в Северном Рейне — Вестфалии. Так, за несанкционированное посещение больниц предусмотрено €800 штрафа, за собрания, превышающие количеством двух человек и не попадающие под исключения, — €200. Если работу продолжат бары, дискотеки и фитнес-центры, то их владельцев ждёт штраф в размере €5 тыс. В случае если владелец ресторана не закроет его для посетителей, ему придётся заплатить €4 тыс.

По словам министра внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберта Ройля, введение штрафов должно продемонстрировать, что в случае с нарушениями противовирусных мер речь идёт не о мелких правонарушениях. Премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет подчеркнул, что в отношении подобных нарушений будет действовать политика «нулевой терпимости».