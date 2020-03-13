Guardian: ЕС заплатит мигрантам за возвращение домой по € 2000
Ещё до недавних событий на границе Турции и Греции сообщалось, что в центрах приёма беженцев находились больше 36 тыс. человек, хотя предназначены они только для 5,4 тыс. Тысячи людей живут в палатках без электричества, отопления и горячей воды. Как отмечает Guardian, большинство беженцев прибыли из Афганистана, Сирии, Ирака, Палестины, Сомали и ДРК.
Ссылки по теме
-
Le Figaro: Европа забыла уроки истории — с Турцией бессмысленно вести переговоры
-
Welt: сохранили лицо — ЕС и Турция смогли «оживить» соглашение по беженцам
-
«Больше не тихая гавань» — Le Figaro рассказала, как мигранты и преступность изменили жизнь французского города
-
Times: Эрдоган требует у ЕС больше денег на сдерживание волны мигрантов