24 канал: в Греции задержали экс-командира батальона «Айдар»

Бывшего депутата Рады и экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Как передаёт «Телеканал новин 24», политик утверждает, что запрос на его задержание в Интерпол подала Россия.
Экс-командира батальона «Айдар» и бывшего депутата Рады Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Как пишет «Телеканал новин 24», политик утверждает, что запрос на его задержание подала Россия.
На своей странице в Facebook Мельничук сообщил, что карточку Интерпола выставила Россия.
«Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос перед нашим посольством», — добавил Мельничук. Он также просит предоставить ему защитника, чтобы тот отстаивал его права.
Глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал, что с Мельничуком уже встретился украинский консул. Он договорился о содержании экс-командира «Айдара» в полицейском отделении.
«С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым — питьевой водой и едой», — заверил Погорельцев.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она, а также глава Европаламента Давид Сассоли и председатель Европейского Совета Шарль Мишель отправятся 3 марта на границу Греции и Турции из-за ситуации с беженцами.
Федеральная антимонопольная служба России подозревает наличие на рынке медицинских масок ряда картельных сговоров, в связи с чем могут быть возбуждены новые дела. Об этом заявил заместитель главы ФАС Андрей Цариковский.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой о поддельных подписях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв прокомментировал возможные последствия выхода Пита Буттиджича из президентской гонки в Соединённых Штатах Америки.
Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и военные 42-го батальона морской пехоты Вооружённых сил Великобритании начали совместную тренировку на полигоне под Витебском.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Расчёты береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег» отдельной бригады береговой обороны Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы на кавказском побережье.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он не подавал заявления об отставке с поста главы украинского правительства, но допускает консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Женщина, которая сбежала из-под карантина в инфекционной больнице Севастополя, не является гражданкой России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Севастополя Александра Кулагина.