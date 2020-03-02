24 канал: в Греции задержали экс-командира батальона «Айдар»

Бывшего депутата Рады и экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Как передаёт «Телеканал новин 24», политик утверждает, что запрос на его задержание в Интерпол подала Россия.

Экс-командира батальона «Айдар» и бывшего депутата Рады Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Как пишет «Телеканал новин 24», политик утверждает, что запрос на его задержание подала Россия.

На своей странице в Facebook Мельничук сообщил, что карточку Интерпола выставила Россия.

«Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос перед нашим посольством», — добавил Мельничук. Он также просит предоставить ему защитника, чтобы тот отстаивал его права.

Глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал, что с Мельничуком уже встретился украинский консул. Он договорился о содержании экс-командира «Айдара» в полицейском отделении.

«С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым — питьевой водой и едой», — заверил Погорельцев.