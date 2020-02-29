Times: опера, попугай и собачьи экскременты — британская пенсионерка ответит за «травлю» соседей

Суд города Мейдстон британского графства Кент признал 81-летнюю пенсионерку Кэтрин Сёрл виновной в «травле» соседей и приговорил её к условному сроку и запрету на приближение к потерпевшим, сообщает The Times. По словам истцов Пола и Лидии Эплтон, чтобы насолить им, пожилая женщина включала оперу на полную громкость, тем самым подначивая попугая кричать, подбрасывала к ним в сад собачьи экскременты и портила машины.

«В руках профессиональных артистов опера становится самой возвышенной формой искусства. А в руках пенсионерки, которая уже давно точит зуб на своих соседей, опера вместе с подпевающим ей попугаем может стать настоящим оружием в конфликте», — пишет The Times.

В суде города Мейдстон британского графства Кент прошло слушание по делу 81-летней Кэтрин Сёрл, которая, по утверждению проживающей в соседнем доме пары, вместе со своим попугаем устроила соседям настоящую «травлю». По словам Пола и Лидии Эплтон, специально, чтобы помешать соседям наслаждаться тишиной в саду, обвиняемая включала погромче оперу или телевизор, чтобы её попугай пытался перекричать источник звука. Это было равносильно «китайской пытке», потому что от шума просто некуда деться, рассказывают пострадавшие.

По данным издания, скрытая камера 38 раз фиксировала, как пожилая дама размазывала жир по капотам двух автомобилей, принадлежащих чете Эплтон. Кроме того, одну машину Сёрл поцарапала своим кольцом, под колёса другой положила гвозди, а также подбрасывала собачьи экскременты в соседский сад.

«Я очень переживаю за мужа, когда он ездит в машине. Боюсь, что может что-то произойти, — что он сам пострадает или станет причиной ужасной аварии. Ему каждый день приходится проверять колёса, чтобы убедиться, что под ними нет гвоздей и машина никак не повреждена», — рассказала потерпевшая.

Как отметила Лидия Эплтон, «травля» началась ещё в 2004 году, вскоре после того, как они с супругом заехали в свой дом и попросили соседку вести себя чуть тише. Сёрл же, которая проживает в своём доме с 1977 года, настаивает, что конфликт начался из-за парковочных мест.

Потерпевшие жалуются: «Люди думают, что она безобидная старушка, что она не может или не способна на всё это. Поэтому к нам никто не относится серьёзно».

Но теперь пенсионерке пришлось признаться в своих злодеяниях, за которые она получила условный срок и судебный запрет на приближение к соседям. Однако, по мнению инспектора Лорин Пэкхем, работающей с условно осуждёнными, Сёрл не полностью признаёт вину и «уверена, что она в этом соседском конфликте такая же жертва».