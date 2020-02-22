DM: «больше так не будем» — 100 тысяч британских преступников извинились и оказались на свободе

В период между октябрём 2018-го и сентябрём 2019 года система правосудия Англии и Уэльса отпустила более 100 тыс. преступников, включая наркоторговцев и тех, кто совершил правонарушения сексуального характера, лишь за то, что они извинились перед своими жертвами. Как отмечает Daily Mail, многие критикуют подобную практику за излишнюю мягкость.

В Англии и Уэльсе десятки тысяч преступников избежали наказания только благодаря тому, что извинились перед своими жертвами, сообщает Daily Mail.

В течение 12 месяцев с октября 2018-го по сентябрь 2019 года 109 тыс. правонарушителей, включая бандитов, грабителей, наркоторговцев и обвинённых в преступлениях сексуального характера, воспользовались преимуществами рестуционной системы. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом это на 6% больше. Эти люди не получат отметок о судимости, потому что не предстали перед судом и не получили предупреждения со стороны полиции. Вместо этого преступник обязан лично извиниться перед своей жертвой и, возможно, выплатить компенсацию.

Сторонники инициативы утверждают, что подобная система является более справедливым способом наказания преступников, а также отчасти помогает удовлетворить претензии пострадавших.

Однако многие парламентарии и активисты возмущаются столь мягкой системой правосудия, которая «позволила столь многим преступникам отделаться меньше чем шлепком по рукам».

Также Daily Mail обращает внимание, что число обвиняемых, получивших приговор в суде, уменьшилось с 1,39 млн до 1,18 млн — самый низкий показатель за последние 10 лет. В целом куда меньше людей попали в тюрьму, да и во внесудебном порядке предупреждениями и штрафами отделалось на 10 тыс. правонарушителей меньше.

В целом за 12 месяцев с октября 2018-го по сентябрь 2019 года система правосудия Англии и Уэльса имела дело с 1,59 млн преступников. Примечательно, что средний срок, к которым приговаривали правонарушителей, был самым внушительным за последнее десятилетие — 18 месяцев.

В то же время, как показывает статистика, за указанный временной отрезок было зафиксировано всего 5,8 млн преступлений, на миллион больше, чем 10 лет назад. Причём изнасилований, преступлений сексуального характера и поножовщин — рекордное количество.

Полиция активно пользуется новым правилом «общественного урегулирования», которое позволяет преступнику «отделаться извинениями» и, в теории, должно применяться, когда при правонарушении никто не пострадал. Правда, как показывает практика, сотрудники правопорядка рекомендации игнорируют.

Как отмечает Daily Mail, в прошлом году, благодаря системе «общественного урегулирования», свободу получили более 32 тыс. бандитов, 552 правонарушителя, совершивших преступления сексуального характера, 179 грабителей и 29 тыс. наркоторговцев. По словам Дэвида Спенсера из Центра по предотвращению преступлений (Centre For Crime Prevention), «общественное урегулирование подходит в конфликтах между соседями или внутри семьи, но абсолютно неприменимо в случае серьёзных правонарушений, носящих особо жестокий или сексуальный характер».