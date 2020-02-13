Украли скотч и пирожок: одесские полицейские обворовали предприятие во время обыска

Одесские полицейские оказались в центре скандала: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудники правоохранительных органов во время обыска воруют чужие вещи. Как передаёт «112 Украина», среди украденного были моток скотча, набор инструментов и даже пирожок. На время служебного расследования правоохранителей отстранили от работы.
Скандал с полицейскими в Одессе. Там на камеры наблюдения попали трое следователей, которые проводили обыск на одном из предприятий. На кадрах видно, как двое мужчин и женщина кладут в карманы и сумки чужие вещи. Среди украденного были моток скотча, набор инструментов и даже пирожок.
В нацполиции подтвердили подлинность видео. Там заявили, что такое поведение является позорным и начали служебное расследование. А пока оно длится, всех троих отстранили от работы. Результаты проверки будут переданы в Государственное бюро расследований.
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