112 Украина Оригинал

Украли скотч и пирожок: одесские полицейские обворовали предприятие во время обыска

Материал представлен в переводе ИноТВ
Одесские полицейские оказались в центре скандала: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудники правоохранительных органов во время обыска воруют чужие вещи. Как передаёт «112 Украина», среди украденного были моток скотча, набор инструментов и даже пирожок. На время служебного расследования правоохранителей отстранили от работы.

Скандал с полицейскими в Одессе. Там на камеры наблюдения попали трое следователей, которые проводили обыск на одном из предприятий. На кадрах видно, как двое мужчин и женщина кладут в карманы и сумки чужие вещи. Среди украденного были моток скотча, набор инструментов и даже пирожок. 

В нацполиции подтвердили подлинность видео. Там заявили, что такое поведение является позорным и начали служебное расследование. А пока оно длится, всех троих отстранили от работы. Результаты проверки будут переданы в Государственное бюро расследований.

ЖЕНЩИНА: Что мне ещё нужно? Колонка у меня есть...
 
МУЖЧИНА: А они на нас не обидятся? 
 
ЖЕНЩИНА: Нет, всё в порядке.
 
Дата выхода в эфир 13 февраля 2020 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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